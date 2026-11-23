Телеведущая Дарья Златопольская в беседе с aif.ru рассказала, что вдохновляет ее при работе над проектом «Синяя птица» и как сложилась судьба победителей шоу прошлых сезонов.

«Каждый человек неповторим, каждое знакомство, которое в нашей жизни случается, это всегда обещание путешествия, приключения, - говорит бессменная ведущая и автор проекта. - В одном из сезонов конкурса прозвучали слова Александра Грина: «Чудеса нужно делать своими руками. Если душа человека жаждет чуда — сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая — у тебя». Мне кажется, это очень точный эпиграф к “Синей птице”».

Накануне на канале «Россия» стартовал 13-ый сезон всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», где им предстоит сражаться за внушительный денежный приз – один миллион рублей, а наставник победителя получит денежный грант. Но деньги – далеко не самое важное. Участники, даже те, кто не стал победителем, получают трамплин к будущими творческим достижениям. По словам Дарьи Златопольской, выпускники «Синей птицы» удостаиваются званий чемпионов, главных ролей в кинофильмах, а также гран-при в международных конкурсах.

Они также приняли участие в праздничном вечере «Век Зацепина», посвященном 100-летию выдающегося композитора Александра Сергеевича Зацепина на легендарной сцене Большого театра. Телезрителям запомнились выступления Елизаветы Нечаевой (гусли) с народным артистом России Евгением Мироновым, молодого пианиста Ильи Папояна c олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, исполнившим на льду свою знаменитую дорожку шагов. Также в этот вечер на сцене выступили: скрипач Лука Моромов (победитель 10-го сезона), трубач Ильяс Невретдинов, тромбонист Тимофей Стасенко, балалаечница Анастасия Тюрина (победительница 5-го сезона), вокалисты Ангелина Сазонова и Артемий Хрущалин, пианист Иван Бессонов. Покорила зрителей своим проникновенным голосом в эфире «Новогоднего огонька 2026» участница 12-го сезона Калерия Логвиненко.

Победитель 12-го сезона Эмир Закариа завоевал Гран-при Международного конкурса Grand Piano Competition, а пианисты Дени Кохановский (11-й сезон) и Михаил Пироженко (12-й сезон) на том же конкурсе стали лауреатами. София Ильтерякова (12-й сезон) стала чемпионкой мира в команде и чемпионкой Европы в отдельных видах по художественной гимнастике. Маргарита Комаровская и Роман Щапов — чемпионы мира по роллер-спорту. Флейтистка Екатерина Иванова (12-й сезон) одержала победу на Международном юношеском конкурсе музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп». Максим Головинский (12-й сезон) стал лауреатом I степени Московского открытого конкурса исполнителей на балалайке имени Бориса Трояновского.

А участниками первого выпуска нового сезона стали Василиса Авилова (15-лет) из поселка Прямицыно Курской области (народный вокал) и Владимир Романов (16 лет) из Москвы (баян); Алексей Шаньшаров и Камилла Базганова (18 лет) из города Заречный Свердловской области (воздушная гимнастика, ремни); Константин Цирин (8 лет) из Москвы (фортепиано); Анна Лях (17 лет) из Красногорска (академический вокал); Виктория Тесленко-Мак Фадден (12 лет) и Алексей, Даниил и Фёдор Тесленко (13 лет) из Москвы (групповое жонглирование); София Зенова (14 лет) из Москвы (ксилофон+малая перкуссия).