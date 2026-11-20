13 ноября в Музее Транспорта Москвы состоялась презентация сборника «Время в пути», выпущенного издательством «Альпина.Проза», куда вошли произведения 18 авторов — лауреатов и финалистов литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина.

Сборник, как можно догадаться по месту презентации, тематический — стихи и проза, вошедшие в него, связаны с московским транспортом. Впрочем, в Музее Транспорта Москвы можно, наверное, устроить презентацию любого литературного сборника, посвящённого жизни города, и попадание будет идеальным. Просто по той причине, что процентов девяносто всех городских историй начинаются со слов: «Подхожу это я к остановке…» Или так: «Прикинь, сегодня в метро…»

Оно и неудивительно. Страна наша насквозь литературоцентричная. А отечественная литература, в свою очередь, чуть ли не на три четверти локализована в дороге. Или, если угодно, в реалиях транспорта — общественного, и не очень. Можно даже сказать, что это её родовое клеймо. Нет, в самом деле. Смотрите — в 1790 году Александр Радищев публикует свою повесть «Путешествие из Петербурга в Москву», а в 1791 году стартует выход «Писем русского путешественника» Николая Карамзина. С тех пор русские писатели не останавливались — ни в прямом, ни в переносном смысле. Как начинается роман Пушкина «Евгений Онегин»? Правильно — главный герой размышляет о своей судьбе, «летя в пыли на почтовых». Как звучит первая фраза романа Лермонтова «Герой нашего времени»? Вот именно: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Завязка романа Достоевского «Идиот» начинается в поезде. Развязка «Анны Карениной» Толстого тоже, как известно, связана с железной дорогой. Гоголь отправляет «подлеца Чичикова» колесить по Руси. Плывёт из Астрахани в Нижний Новгород на пароходе Алёша Пешков, которому предстоит стать Горьким и написать трилогию «Детство. В людях. Мои университеты»… Да что там говорить — коварство деепричастных оборотов мы постигаем в школе на примере рассказа Чехова «Жалобная книга», где какой-то пассажир оставляет на соответствующих страницах следующее: «Проезжая мимо станции и глядя в окно у меня слетела шляпа»...

Н. А. Тырса. Иллюстрация к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина». 1939 г. Фото: commons.wikimedia.org/

Да, это наша классика — авторы с «иконостаса» школьных кабинетов литературы. Но ведь и в XX столетии ситуация не изменилась, разве что выросли скорости и добавились новые виды транспорта и транспортного досуга, свидетелем чему Венедикт Ерофеев, делящийся на страницах своей поэмы «Москва – Петушки» рецептом коктейля «Дух Женевы» аккурат на перегоне «Электроугли – 43-й километр». Сама же тема мощно проросла даже в литературе для детей. Вспомним хотя бы Сергея Михалкова с его «Шёл трамвай десятый номер по Бульварному кольцу» или Дениску из Денискиных рассказов, который мечтает работать в метро и, отправляя поезда, «кричать толстым голосом: «Готов!» И не только для детей. На исходе XX столетия добавились и новые жанры, например рок-поэзия. Тут уже пошла прямая конкретика, как у Александра Ф. Скляра, композиция которого «Маршруты Московские» есть не что иное, как путешествие по столичному наземному транспорту. Ну а песня Валерия Сюткина «42 минуты» и вовсе считается неофициальным гимном московского метро.

Такая объёмная экспозиция — не ради красного словца. Планка условной транспортной темы в нашей литературе очень высока, и играть на этом поле чрезвычайно сложно, даже опасно. Решиться на такое могут лишь те, кто уверен в себе и своих способностях на все сто.

Честно скажу — в отношении молодых авторов, представленных в сборнике, я был настроен скептически. Мол, ну что они могут добавить, как могут обогатить и без того невероятно богатую тему? Жизнь, однако, в который уже раз показала, что судить о чём-то, и уж тем более составлять какое-то мнение загодя — дело гиблое.

Потому что я вместе со всеми присутствующими непроизвольно засмеялся, когда слово взял писатель Рагим Джафаров: «Я в некотором роде Маугли. Только воспитанный не волками, а дикими электричками… И когда мне предложили участвовать в сборнике, я подумал, что это будет отличной возможностью отдать долги за урон, нанесённый мною подмосковному и московскому транспорту в годы моих подростковых приключений». Лучшего анонса сборнику представить нельзя — сразу видно, что с остроумием, рефлексией и образностью мышления там всё в порядке. Впрочем, выступление Анны Баснер, уроженки Санкт-Петербурга, которая уже 10 лет живёт в Москве, навело на мысль, что можно представить и другой анонс, который ничуть не хуже: «Москва — это такое большое лоскутное одеяло. А если это одеяло перевернуть наизнанку — той стороной, что ближе к телу — швы, которые соединяют эти лоскуты, будут в форме схемы Московского метро. И эти швы мы ощущаем каждый день…» Ну что тут сказать? И остроумие, и рефлексия, и образность мышления опять-таки на высоте. Просто они немного другие…

А всё вместе — маркер любопытного явления. Дело в том, что подобные сборники лет через «дцать» воспринимаются как своего рода вешки нового поколения литературы. Другой вопрос — можно ли сейчас говорить о том, что эти вот писатели и есть новое поколение?

«Прежде всего, эти авторы уже осознают себя как литературное поколение, — говорит главный редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьёва. — Они читают друг друга, они знают, что делают их сверстники напрямую — из социальных сетей. Да, они очень разные по творческому потенциалу и по творческой манере. Но их поколение в силу этого вот непрерывного общения гораздо более цельное, чем поколение, скажем, девяностых годов. Это уже не совокупность творцов-одиночек, как было в девяностые, а единое поле, которое создаёт, если угодно, гипертекст. И у этого культурного поля фактически нет границ — в нашем сборнике есть авторы из Москвы, Петербурга, есть авторы региональные… И тут есть любопытный момент. Столицы не диктуют свой формат, не подминают под себя региональную идентичность. Поколение нулевых дало нам условную «офисную прозу», такой усреднённый пласт, а сейчас каждый регион имеет свой голос. И в этом многоголосии нет спора — есть системная работа с исторической памятью, с собственной идентичностью».

«Мы сейчас наблюдаем некий сдвиг тектонических плит. Молодое поколение в литературе очень яркое, очень плотное, если можно так сказать, — уверена директор Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов Татьяна Восковская. — Эти авторы вполне успешно, на равных конкурируют с писателями старших поколений, с мэтрами. Литературный процесс сейчас вообще очень интенсивный — появляется много новых имён и среди прозаиков, и среди поэтов. К сожалению, прозаиков знают больше, издают их охотнее, и, конечно, другими тиражами. Я надеюсь, что эта ситуация в обозримом будущем изменится, и поэзия будет более востребована и издателями, и читателями. Собственно, сборником «Время в пути» мы пытаемся форсировать этот процесс — в нём примерно в равных пропорциях представлена и современная проза, и современная поэзия».