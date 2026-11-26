Музей «Новый Иерусалим» презентует самый крупный в своей истории проект «Азбука шедевра 2.0. География искусства большой страны». Экспозиция охватит более 30 регионов России и продемонстрирует около 200 экспонатов из 38 музеев регионов и Москвы.

«Выставочный сериал»

Масштабная выставка отразит многообразие региональных художественных явлений, показывая их связь с природным и культурным ландшафтом нашей страны. Гости увидят работы таких выдающихся мастеров, как: Иван Айвазовский, Максимилиан Волошин, Виктор Васнецов, Тыко Вылка, Наталия Гончарова, Василий Кандинский, Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Валентин Серов, Василий Суриков и Кузьма Петров-Водкин.

«Азбука шедевра 2.0» является продолжением проекта «Азбука шедевра», который проходил в музее в 2021-2022 годах. Обе выставки по алфавиту показывают, как история, природа и культура влияют на творчество художников.

Василий Кандинский, № 207. Без названия. 1916 г. Тюменское музейно-просветительское объединение

«Тогда этот амбициозный замысел оценило более 100 тысяч человек, а сам формат экспозиции, где каждая буква алфавита открывала что-то неизвестное или рассказывала об известном с нового ракурса, полюбился зрителям. Спустя 5 лет мы решили продолжить проект. Гостей снова ждут и удивления, и интересные открытия. Складывается своего рода выставочный сериал», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Богатство музейных коллекций

Генеральный директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко отметила, что продолжение выставочного проекта предлагает новый ракурс восприятия живописи — произведений, сотворённых в природном ландшафте, под влиянием конкретного места. По её словам, в экспозиции представлены как хорошо известные всей стране мастера, так и художники, чьи имена прежде звучали главным образом в родных регионах.

«Собранные вместе, эти произведения образуют многоголосую панораму отечественного искусства. Выставка призвана раскрыть богатство музейных коллекций и, хочется верить, вдохновит профессиональное сообщество на новые исследования и проекты. Впереди — Год географии. Пусть он станет и Годом географии искусства», — добавила она.

Виктор Васнецов, «Боярышня», 1884 г. Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.

С разных сторон

Выставка показывает, что российское искусство — это мозаика, собранная из региональных школ, местных художественных традиций и авторских стилей. На экспозиции продемонстрируют работы, созданные в разных уголках страны: от Астрахани до Владивостока, от Новой Земли до Дагестана.

«Нас интересует не только и не столько, „что“ написано, сколько „где“ и „почему именно там и так“. Работая над проектом, мы сами открывали новые для себя связи и пересечения, и теперь хотим поделиться этим. Путешествуя от раздела к разделу, мы будто переносимся с тёплого юга на льдины Ледовитого океана, из заволжских степей на берега Енисея или к подножью Кавказских гор и т. д. Иногда это путешествие ещё и во времени», — поделилась куратор выставки Ксения Новохатько.

Александр Борисов, «Полярные льды», 1904 г. Нижегородский государственный художественный музей

Кураторы проекта использовали исследования российских искусствоведов и музейных специалистов — на их основе сделаны разделы выставки. Пространство продолжает идею прошлого проекта: модульные конструкции, похожие на кубики, теперь с цветными акцентами, складываются в условный ландшафт. На площади более 2 тысяч м² есть и просторные зоны, и небольшие уютные уголки. В них работают звуковые и сценографические инсталляции, которые помогают взглянуть на экспозицию с разных сторон.

«Эта выставка — попытка исследовать психогеографический ландшафт, взаимодействие человека и пространства. Главная черта любого ландшафта — его изменчивость, поэтому знакомые по первой „Азбуке шедевра“ формы — буквы и кубики — тоже начинают меняться», — пояснила куратор выставки Елена Папченко.

Константин Богаевский, «Киммерийская область», 1910 г. Серпуховский историко-художественный музей

Широкая коллекция

Произведения для выставки предоставили из своих фондов и постоянных экспозиций 38 российских музеев из 26 регионов. Среди них: Государственный Русский музей, Государственные музеи-заповедники «Петергоф» и «Павловск», Нижегородский государственный художественный музей, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и другие.

К выставке подготовили программу для посетителей всех возрастов: экскурсии (сборные и индивидуальные), артмедиации, занятия и мастер-классы для всей семьи. Поможет разобраться в экспозиции и аудиогид. Ещё в программе запланированы музыкальные выступления. Прозвучат фольклор и творчество исполнителей из разных регионов России — так можно глубже прочувствовать настроение мест, которые легли в основу выставки.

«Аргументы и факты» принимают активное участие в популяризации искусства, сохранении наследия, знакомстве широкой аудитории с шедеврами русской живописи и выступили информационным партнером данного проекта.