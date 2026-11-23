В немецком городе Хемнице начнут разбирать 40-тонный памятник автору «Капитала». Первый этап работ начнется с частичного демонтажа. Специалисты собираются вскрыть отдельные участки монумента и обследовать его внутреннюю часть. Снаружи скульптура Карла Маркса выглядит цельной, однако то, что скрыто под бронзовой оболочкой, пока остается загадкой. Философ и экономист Карл Маркс. Особые приметы Подробнее

Главная загадка — каркас

У мастеров есть чертежи памятника, но они не дают исчерпывающего ответа на вопрос, как именно собрана конструкция. Неясно, каким способом бронзовая оболочка удерживается на месте: опирается ли она на стальной каркас или отдельные элементы скреплены между собой болтами. От этого зависит понимание нынешнего состояния монумента и дальнейший ход реставрации.

Поэтому специалисты не ограничатся внешним осмотром. Им предстоит частично разобрать сооружение, чтобы увидеть соединения и оценить, как устроена его внутренняя опора. Пока не проведено такое обследование, нельзя уверенно сказать, что именно находится внутри многотонной головы и какие особенности конструкции обнаружатся во время работ. Поэтому нынешний этап станет своего рода техническим исследованием: специалисты намерены открыть те части, которые более полувека были скрыты от взгляда людей.

Памятник был создан советским скульптором Львом Кербелем и установлен в 1971 году, когда город назывался Карл-Маркс-Штадт и входил в состав ГДР. Монумент посвящен основателю научного коммунизма и выполнен в характерной для своего времени манере брутального соцреализма. Его размеры и выразительный облик сделали скульптуру заметной частью городского пространства. «СССР — это было просто солнце». Интервью для «АиФ» последнего генсека ГДР Подробнее

Символ ГДР

Местные жители называют памятник «Нишель». В переводе с местного диалекта это слово означает «голова» — простое прозвище, которое прочно закрепилось за огромной скульптурой. Для горожан она давно стала не только изображением исторической фигуры, но и одной из узнаваемых достопримечательностей Хемница.

После объединения Германии судьба монумента оказалась под вопросом. Обсуждалась возможность его демонтажа: памятник был связан с политической символикой прежнего государства, а сам город после падения ГДР вернулся к названию Хемниц. Однако жители выступили против сноса, и скульптура осталась на прежнем месте.

Со временем отношение к ней стало сложнее, чем простое восприятие памятника как наследия ГДР. Монумент продолжает напоминать об эпохе, в которую был создан, но одновременно приобрел собственное значение для города. Он превратился в часть местной идентичности — настолько узнаваемую, что прозвище «Нишель» известно далеко за пределами района. Вместе с тем специалисты признают: скульптура обладает не только исторической ценностью, но и несомненными художественными достоинствами.