В Оперном доме музея-заповедника «Царицыно» на днях заработала выставка «Готический павлин в фарфоровом саду»: представлены больше 140 авторских произведений, от фарфора эпохи модерна до вещей, созданных в этом году специально для выставки. Но как фарфор из императорской забавы превратился в народное сокровище, и почему сегодня бабушкины сервизы снова в тренде? Aif.ru рассказала искусствовед и галерист Ольга Коробицына.

Из дворцов на домашние кухни

Анна Семенова, aif.ru: Ольга, когда в России вообще началась «фарфоровая лихорадка»?

Ольга Коробицына: Если очень коротко, то в XVIII веке. До этого фарфор был для Европы «китайским секретом», ввозимым за бешеные деньги. Его выставляли как драгоценности, а осколки оправляли в золото и носили как ожерелья. В Европе секрет производства твёрдого фарфора первой раскрыла Мейсенская мануфактура, и при Елизавете Петровне в Россию привозили преимущественно немецкий фарфор. Именно при Елизавете распространялись рококо и мода на изящную фарфоровую посуду. По поручению императрицы Дмитрий Виноградов, друг Михаила Ломоносова, разработал технологию русского твёрдого фарфора. В 1744 году была основана Невская порцелиновая мануфактура — будущий Императорский фарфоровый завод, который с тех пор ни разу не прекращал работу. В 1746 году Виноградов получил первые образцы отечественного твёрдого фарфора. При Екатерине II появились сложные фарфоровые композиции для украшения парадного стола, прославлявшие императрицу.

— А фарфоровый бум случился в XIX веке?

— Да, и это важный поворот. Сначала классицизм принёс «благородные чистые формы». А потом, во второй половине века, в моду входит эклектика, и фарфор начинает тяготеть к ориенталистским (восточным) сюжетам и мотивам. Но главное — появляется фигура промышленника Кузнецова. Он скупает заводы и становится крупнейшим производителем, а его доступный и демократичный фарфор входит в повседневную жизнь самых разных людей. Так постепенно фарфор перестал быть только дворцовым искусством и стал массовым. А ещё в это время фарфор начинает напрямую «дружить» с модой: изображения дам в нарядах эпохи, сюжетные росписи — всё это делает посуду иллюстрацией стиля.

— Как на моду в фарфоре повлиял XX век?

— Он перевернул всё. После революции фарфор стал мощным инструментом агитации. Художники Государственного фарфорового завода (ГФЗ — одно из исторических названий нынешнего Императорского фарфорового завода) расписывали сохранившиеся заготовки императорского времени революционными лозунгами, использовали кубофутуризм и супрематизм. Формы и росписи создавали Казимир Малевич, Николай Суетин и другие ведущие художники авангарда. Так возник агитационный фарфор — уникальное и чрезвычайно значимое явление в истории русского искусства. А в 1944 году Анна Яцкевич создала «Кобальтовую сетку» — узор, который стал символом ЛФЗ. Считается, что прообразом стали заклеенные крест-накрест окна блокадного Ленинграда, хотя сама техника отсылает к сервизам Елизаветы Петровны. Потом был период оттепели с его тонкими, лёгкими формами и «милыми статуэтками».

Портал в прошлое

— Почему советский фарфор сегодня снова в моде?

— Изменилось само представление о красивой сервировке. Строгий минимализм с белой посудой уступает место более нарядному столу: снова востребованы ажурные салфетки, кружевные скатерти, серебро, хрусталь и антикварный фарфор. Особенно ценятся вещи, будто унаследованные от предыдущих поколений. В западной терминологии это называют «grandmacore» — возвращением «бабушкиной» эстетики. Советские сервизы ЛФЗ и Дулёва прекрасно вписываются в эту моду: у них узнаваемый рисунок, характер и своя история. Блогеры и декораторы показывают, как сочетать «Кобальтовую сетку» с современной мебелью, а редкие экземпляры становятся предметом коллекционирования.

— А что происходит в современном «высоком» фарфоре?

— Он живёт и развивается. Императорский фарфоровый завод, которому более 280 лет, продолжает работать с современными художниками, как и столетие назад. Среди недавних примеров — коллаборация с Максимом Саввой. Есть коллекции, которые продолжают классические традиции в новом прочтении, например «Жемчужная сетка» — современная интерпретация «Кобальтовой». Есть и смелые проекты с дизайнером Сергеем Сысоевым («Волшебный сад») и создателями видеоигры Atomic Heart. Отдельное место занимает коллекционный фарфор с рисунками Михаила Шемякина: это дорогие авторские вещи, которые приобретают и как произведения искусства.

—Что представлено на выставке в «Царицыно»?

— В музее-заповеднике «Царицыно», работающего в системе Культуры Москвы, — настоящий птичий мир. До 7 ноября там представлены снегири, синицы, фазаны, павлины, а ещё целая оранжерея цветов из фарфора. Рекомендую птиц Анны Трофимовой, в том числе готического павлина с орнаментом по мотивам архитектуры Баженова, и белоснежные цветы Надежды Полетаевой: лепестки, тычинки, стебли вылеплены из тончайшей фарфоровой массы. Рядом покажут старинный китайский фарфор XVII–XVIII веков и произведения художников XX века. По-моему, прекрасная возможность сравнить разные эпохи и убедиться, что из фарфора можно создать практически всё.

— Значит, фарфор по-прежнему зеркало эпохи?

— Конечно, разве что это зеркало стало многогранным. В нём отражается и имперская роскошь, и советский авангард, и бабушкины сервизы, и современное искусство. Мода циклична: то, что казалось старомодным, возвращается как сокровище. Главное, научиться видеть за хрупкостью историю. И тогда любая чашка станет порталом в прошлое.