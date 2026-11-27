Поход в подмосковный музей «Новый Иерусалим» — это целое море эмоций и впечатлений, а после — долгие приятные воспоминания. О программах государственного историко-художественного музея, новых выставках и межмузейном сотрудничестве рассказывает его директор Анна Антипенко.

Многоплановый культурный опыт

— Анна Васильевна, музей стал знаменитым и любимым далеко не только для жителей муниципального округа Истра, Подмосковья и даже Москвы, на ваши выставки и прочие разнообразные мероприятия приезжают гости из самых разных точек России. Что в первую очередь интересует посетителей, в чём секрет такого интереса?

— Музей «Новый Иерусалим» предлагает посетителям комплексный культурный опыт. Мы создаём насыщенную программу для разных аудиторий, которая включает выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и многое другое.

Анна Антипенко и Максим Дунаевский на фестивале «Лето. Музыка. Музей». Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Для многих наших гостей дорога до музея занимает полтора‑два часа — и мы очень ценим, что они готовы потратить это время. Поэтому стараемся, чтобы каждый визит становился по‑настоящему особенным и надолго оставался в памяти. Впечатление — вот ради чего мы работаем.

Одно из наших главных традиционных летних мероприятий — музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Его уникальность не только в программе и исполнителях, неповторимость также в месте проведения — концерты проходят под открытым небом на фоне величественного Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Получается особое пространство синтеза искусств, где музыка обретает дополнительный смысл, переплетаясь с живописью, историей и архитектурой.

Современное здание музея расположено рядом с историческим Ново-Иерусалимским монастырём, где в 1920 году зародился наш музей. Это соседство создаёт особую атмосферу и позволяет гостям погрузиться в культурный контекст, знакомясь как с искусством, так и с историей места.

В музее работают Детский центр «Экспонариум», магазины и кафе, что делает посещение максимально комфортным для всей семьи. Мы стремимся, чтобы каждый визит оставлял яркие эмоции и желание вернуться вновь.

Пространство выставки «Федоскино: где живёт душа». Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Культурный код страны

— Сейчас у вас проходит изумительная выставка «Федоскино: где живёт душа». Это уже не первое обращение «Нового Иерусалима» к искусству народных промыслов. Почему эта тема интересует музей?

— Наш музей — это не только живописные и исторические коллекции, но и собрание произведений народных художественных промыслов, включая федоскинские. На протяжении многих лет мы последовательно раскрываем публике этот пласт отечественного искусства, показывая и подчёркивая его ценность.

С Федоскином нас связывает культурное и туристическое партнёрство. Разрабатывая выставочный проект, мы стремились глубоко исследовать один из ключевых центров народных художественных промыслов.

Это не просто локальный феномен, а настоящий культурный код страны и мировой бренд: именно здесь заложили основы развития лаковой миниатюры в России. Нам было важно проследить эволюцию промысла — показать путь от истоков до современности: от работ основателей школы, купцов Лукутиных и мастерских Вишняковых, до современных произведений, в которых классические техники гармонично сочетаются с новыми темами. Особое внимание мы уделили уникальности федоскинской школы — её главное отличие заключается в использовании масляной техники и опоре на реалистическую живопись, что заметно выделяет её на фоне других центров, таких как Палех, Мстёра и Холуй, где применяют темперную технику. Не менее важной задачей было показать роль Федоскина как настоящей школы мастерства: ещё в 1920–1930‑х годах сюда приезжали специалисты из других промысловых центров, чтобы освоить технологию папье‑маше и перенять опыт местных мастеров. И конечно, мы хотели раскрыть вклад федоскинского промысла в декоративно‑прикладное искусство: мастера Федоскина сумели усовершенствовать техники Востока и Запада.

На выставке «Федоскино: где живёт душа». Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Наша выставка решает сразу несколько важных задач. Прежде всего, она служит делу сохранения культурного наследия: Подмосковье — один из центров народных промыслов России, а Федоскино — яркий пример традиций, которые остаются верными историческим приёмам, но при этом развиваются. Не менее значима и популяризация народных художественных промыслов: проект знакомит широкую аудиторию с федоскинской миниатюрой, подчёркивая её художественную ценность и роль в отечественной культуре. Кроме того, выставка способствует укреплению региональной идентичности — ведь федоскинская лаковая миниатюра по праву считается визитной карточкой Подмосковья; мы акцентируем внимание на том, как местные традиции обрели общероссийское и даже мировое значение.

Родное, красивое и очень понятное

— Организована ли в рамках этой выставки спецпрограмма для школьников в плане передачи отечественных традиций и воспитания художественного вкуса?

— Мы позиционируем выставку как по-настоящему семейную — такую, куда можно прийти всей семьёй и каждому найти что-то своё. Хочется, чтобы, уходя, гости уносили с собой не просто впечатления, а тёплое, почти домашнее чувство: эта традиция — не где‑то далеко и не про «когда‑то давно», а про нас, про родное, красивое и очень понятное.

Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Программу к выставке мы выстроили так, чтобы раскрыть тему промысла с разных сторон и заинтересовать самую разную аудиторию. В неё входят экскурсии в разных форматах — в том числе сборные и тематические, арт‑медиации, которые помогают не просто увидеть предметы, а почувствовать логику и язык этой художественной традиции, а также серия концертов и творческие встречи, дополняющие экспозицию живым контекстом.

Мастер-классы, на которых взрослые и дети создадут собственные небольшие работы, пробуя приёмы росписи, — так техника перестаёт быть чем‑то далёким и становится личным опытом.

Детской аудитории мы уделили отдельное внимание, потому что именно через понятный, тактильный и игровой опыт ребёнок по‑настоящему открывает для себя народное искусство. Старшеклассники могут познакомиться с историей и художественными особенностями промысла через интерактивные программы, посвящённые традициям Федоскина, техникам лаковой миниатюры и их развитию в разные исторические эпохи.



Школьные группы из Москвы и ближайшего Подмосковья часто приезжают к нам, чтобы совместить полезное с приятным — и мы с радостью предлагаем им специальное пакетное предложение как по выставке «Федоскино: где живёт душа», так и по другим. Для ребят мы также выстраиваем комплексный подход: в пакет входит и увлекательная экскурсия, и творческий мастер‑класс. Так школьники не только узнают новое, но и сами попробуют прикоснуться к традиционному искусству — получают и знания, и яркие впечатления, и практический опыт.

Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Вместе с Жостовом и усадьбой Лукутиных

— Известно, что ваш музей активно развивает межмузейное сотрудничество. Появились ли новые партнёры и новые направления?

— Каждый выставочный проект — это новый опыт для музея и новые идеи, наработки. И выставка «Федоскино: где живёт душа» не стала исключением. Во время подготовки у нас родилась идея туристического маршрута, выходящего за рамки одного музея. Мы захотели дать зрителю возможность прочувствовать эту художественную традицию в её живой, производственной и исторической среде.

Когда мы выстраивали повествование о промысле, стало очевидно, что история Федоскина неразрывно связана и с усадьбой Лукутиных — местом, где искусство лаковой миниатюры рождалось и развивалось, и с тем, как оно живёт сегодня, став акционерным обществом «Федоскино», а также с таким родственным художественным явлением, дополняющим разнообразную мозаику подмосковных промыслов, как жостовская роспись. А музей «Новый Иерусалим» логично становится отправной точкой — именно здесь экспозиция даёт глубокий исторический контекст, от истоков до современности.

Так появился новый туристический маршрут, объединяющий наш музей, компанию «Федоскино», усадьбу Лукутиных и Жостовскую фабрику декоративной росписи. Воплотить эту идею мы могли только вместе с нашими друзьями и партнёрами.

Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Вместе мы создали маршрут, который работает как единое культурное полотно: от рассказа о традициях — к знакомству с мастерами, от музейного предмета — к пониманию технологии его создания. Такой подход позволяет увидеть не отдельные точки на карте, а целостную систему наследия, где каждый объект дополняет другой. Именно поэтому маршрут объединяет эти четыре площадки — чтобы посетитель смог пройти путь от идеи к воплощению и по-настоящему ощутить, где и как «живёт душа» народного искусства.



Интересна и сама механика. На каждой из площадок можно приобрести открытку с картой маршрута — и дальше превращать путешествие в настоящий квест: на обороте открытки в каждом из мест пребывания ставят особый штамп. Когда все четыре отметки будут собраны, гость выбирает одну из точек, чтобы забрать свой приз — это может быть памятный сувенир либо сертификат на посещение всех выставок. В случае с музеем «Новый Иерусалим» это даёт возможность познакомиться со всеми представленными выставками.

Нам кажется, что это действительно может иметь успех у туристов. Тем более что постинг и коллекционирование штампов сейчас особенно популярны. Игровая механика со штампами и призом делает поездку увлекательным квестом, равномерно распределяет поток гостей между площадками и отлично ложится на формат выходного дня, а объединение Федоскина и Жостова укрепляет образ Подмосковья как центра народных промыслов.

Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

В пространстве тихого волшебства

— Чем музей готовится порадовать своих гостей в будущем году?

— Хочется сказать, что буквально на днях у нас открылись сразу несколько новых экспозиций, которые раскрывают разные грани культурного наследия России и позволяют по‑новому взглянуть на сокровища нашей музейной коллекции. Это проект «Галерея» и новый раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история» — тематическое продолжение постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XXI веков», которое показывает, как события XVII века повлияли на развитие Российского государства и общества.

Впервые выставки заняли целый этаж — так широко собрание музея мы ещё не показывали. Разделы «Галереи» наглядно отражают путь русской живописной школы: от церковного искусства до творческих поисков мастеров XX века. Надеемся, что выставки раскроются по‑своему для каждого: для одних — как встреча с любимым, для других — как открытие нового. Экспозиции будут работать и в следующем году.

Год в музее, как обычно, начнётся с новогодних каникул — и мы с радостью открываем двери для всех, кто хочет наполнить эти дни атмосферой искусства, истории и тихого волшебства. Здесь каждый найдёт что‑то своё, а для многих провести каникулы именно так уже стало доброй, по-настоящему ценной традицией, которую мы бережно сохраняем.

Приглашаем погрузиться в праздничное настроение и заново открыть богатство русской культуры: каждая экспозиция, каждый зал рассказывают свою неповторимую историю. Пусть эти дни будут полны чудес — а мы сделаем всё, чтобы в них хватило места и для сказки, и для вдохновения. Мы уверены, что особую ноту в праздничное настроение внесёт и выставка «Федоскино: где живёт душа»: тонкая роспись на экспонатах и тёплая атмосфера словно созданы для того, чтобы поверить в маленькое чудо.

Для любителей живой музыки подготовлена насыщенная концертная программа: в концертном зале музея пройдут выступления, которые добавят празднику особого настроения. Юных гостей и их родителей ждут новогодняя ёлка, интерактивные форматы и мастер-классы — чтобы каникулы стали по‑настоящему волшебными.

На выставке «Федоскино: где живёт душа». Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Выставочный план 2027 года обещает быть по-настоящему ярким — в нём найдётся место и для сюрпризов, и для больших открытий. Пока не готовы раскрывать все детали, но можем уверенно сказать: впереди — флагманские проекты, которые станут важными событиями года. В их основе — редкие произведения из наших фондов и ценные экспонаты, привезённые благодаря межмузейному сотрудничеству. Это будут действительно знаковые выставки, способные удивить даже самых взыскательных зрителей.

А программа юбилейного, 10‑го музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей» станет жемчужиной афиши года: выступления ведущих оркестров и солистов, шедевры классики — и всё это вкупе с нашими выставками.

Следите за нашими событиями и приезжайте в гости в музей «Новый Иерусалим».

«Аргументы и факты» принимают активное участие в популяризации народных художественных промыслов, сохранении преемственности и знакомстве широкой аудитории с народным творчеством и выступают информационным партнером выставки «Федоскино: где живёт душа».