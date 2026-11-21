Инициатор и идейный вдохновитель кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никита Михалков в интервью телеканалу «Россия» высказался об отмене показов фильмов-призеров кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в кинотеатре Cinema Barberini и переносе их в Русский дом в Риме.

«Я много работал в Риме, прекрасно знаю этот кинотеатр, — рассказал Никита Сергеевич. — Показы там были отменены в последний момент. Мы перенесли их в Русский дом в Риме. Не знаю, кто принимал решение — местные чиновники, или владельцы кинотеатра».

«Эта европейская мелочность унизительна для культуры Европы, — продолжил мэтр. — Величайшей культуры, которая сегодня предана ее европейским руководством».

Тем не менее лишить итальянских зрителей радости общения с прекрасными картинами не удалось. Уже вчера прошел первый день показов в Русском доме.

А всего программа показов занимает три дня, за которые итальянские зрители знакомятся с кино разных стран, их историями, героями и культурой.

Программу в переполненном зале Русского дома накануне открыл фильм Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». После просмотра режиссёр поделился со зрителями историей создания картины и ответил на вопросы. Кино действительно не нуждается в переводе чувств: Андрей Зайцев рассказал, что в разных странах зрители смеются и плачут в одних и тех же местах. В этот же вечер показали «Лесного царя» — работу совместного производства Сербии и Болгарии режиссёра Горана Радовановича. В картине затронута непростая тема, и после сеанса зрители смогли обсудить её с режиссёром.

Никита Михалков отметил, что кино, которое предлагает «Бриллиантовая бабочка» неизвестно европейскому зрителю. Ему только предстоит открыть для себя этот замечательный кинематограф. Программа в Риме продолжается. Впереди — фильмы из Эфиопии, Кубы, Туркменистана и Пакистана.

Международный показ организован Российским фондом культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при содействии Посольства России в Италии и Русского дома в Риме.