«Автоваз» 20 ноября сообщил, что сразу шесть моделей Lada включены в возобновленную государственную программу льготного автокредитования.

«С 1 декабря 2026 года модельный ряд Lada доступен по возобновленной программе льготного автокредитования», - рассказали в компании.

Речь идет о моделях Lada Iskra, Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Программа также распространяется на метановую версию Vesta и спецверсии Vesta и Granta с ручным управлением.

По программе льготного автокредитования россияне могут купить в кредит автомобили отечественного производства с двигателями внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей. Уровень локализации должен быть не менее 3 тыс. баллов.

Скидка в размере 20% предоставляется работникам медицинской и образовательной сфер, гражданам с инвалидностью, участникам СВО и членам их семей. Для получивших ранения бойцов СВО предусмотрена скидка в 40% на автомобили с ручным управлением.

Ранее в «Автовазе» сообщили, какой автомобиль получит новые двигатели.