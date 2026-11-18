Водительское удостоверение в России может быть аннулировано не только по решению суда за нарушения ПДД, но и в ряде административных случаев — в том числе из-за истечения срока действия и выявления у владельца медицинских противопоказаний. МВД перечислило восемь главных оснований для аннулирования прав в 2026 году, а с 2027 года заработает и электронный реестр медотводов, который сделает процедуру автоматической. В материале aif.ru — кто может быть лишен водительского удостоверения и как вернуть права после аннулирования.

Аннулирование и лишение прав: в чём разница

Лишение права управления автомобилем является судебной санкцией за серьёзные нарушения ПДД, прежде всего за управление в состоянии опьянения. По данным Госавтоинспекции, только в 2025 году суды вынесли около 280 тысяч постановлений о лишении прав, из них 210 тысяч связаны с нетрезвой ездой или отказом от медосвидетельствования. Удостоверение при этом остаётся на руках у водителя, но его действие приостанавливается на срок наказания.

А вот аннулирование удостоверения — это уже административная процедура ГИБДД, в результате которой документ признаётся недействительным. Водительское удостоверение в этом случае теряет юридическую силу, и для получения нового иногда требуется заново пройти обучение и сдать экзамены на права. В отличие от лишения, по истечении срока наказания при аннулировании права не возвращаются автоматически.

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Восемь оснований: когда права могут аннулировать

Перечень случаев, при которых удостоверение признаётся недействительным, закреплён в пункте 35 постановления правительства № 1097 и по состоянию на 2026 год включает восемь позиций.

1. Истечение срока действия

Это самое распространённое основание для аннулирования водительского удостоверения, с которым сталкивается подавляющее большинство автомобилистов. Российские права выдаются сроком на десять лет, и по истечении этого периода документ автоматически утрачивает юридическую силу, даже если водитель ни разу не нарушил ПДД и не попадал в поле зрения ГИБДД.

В 2022–2025 годах действовал режим автоматического продления: удостоверения, срок действия которых истекал в этот период, считались действительными ещё три года, и водители могли не торопиться с их заменой. Но уже с 1 января 2026 года эту практику прекратили, и все документы, подпадавшие под продление, должны быть заменены в общем порядке. Для тех, кто не сделал этого вовремя, последствия были неутешительными: управление автомобилем с просроченным удостоверением квалифицируется по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и влечёт штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей за каждый факт выявления нарушения. Причём выписывается он не разово, а в каждой ситуации, когда водителя останавливает инспектор.

2. Изменение персональных данных

Если в паспорте изменились фамилия, имя или отчество, старые права считаются недействительными — их тоже нужно заменить. Юристы и сотрудники ГИБДД обычно советуют обратиться за заменой в течение 10 дней, хотя в законах этот срок прописан не всегда чётко. При этом новые права будут действовать до того же срока, что и прежние, — замена не продлевает их автоматически ещё на 10 лет. Если сотрудники ГИБДД видят, что данные в паспорте и правах не совпадают, удостоверение считается недействительным.

3. Медицинские противопоказания

В перечень таких противопоказаний, которые напрямую влияют на безопасность на дороге, входят психические расстройства, расстройства поведения из-за употребления психоактивных веществ, эпилепсия, проблемы с цветовым зрением и бинокулярная слепота.

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С 1 сентября 2025 года этот список обновили: в него добавили общие расстройства психологического развития (код F84 по МКБ-10), в том числе детский аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Кроме того, вместо термина «ахроматопсия» появилось более широкое понятие «аномалии цветового зрения». Сюда относятся частичная цветовая слепота и искажённое восприятие красного и зелёного цветов. При этом состоянии водитель может не различать сигналы светофора и дорожные знаки в той мере, которая необходима для безопасной езды.

В таких случаях вопрос решается в суде по иску прокурора, однако мера не присваивается водителю на всю жинзнь: если здоровье улучшилось и противопоказание сняли, права можно восстановить после внеочередного освидетельствования. Судебная практика по таким делам растёт: за последние пять лет МВД аннулировало 96 тыс. прав по медицинским показаниям.

4. Выдача прав с нарушениями

К этой категории относятся ситуации, когда права формально есть, но получены с нарушением установленного порядка. Например, на основании поддельных документов, фиктивной медицинской справки или если экзамен за водителя сдавал кто-то другой.

Судебная практика здесь однозначная: если права выданы на основании подложных документов, они считаются недействительными и подлежат аннулированию. Причем неважно, сколько лет прошло с момента выдачи и как долго человек пользовался правами — если информация в них недостоверная, документ тоже могут аннулировать.

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5. Утрата или хищение

В этом случае процедура начинается с заявления самого водителя: как только человек сообщает в ГИБДД об утере или хищении прав, старый документ аннулируется, причем это происходит, даже если права потом найдутся.

Как сообщают в ГИБДД, если права признаны утраченными, они не должны оставаться в обороте, потому что ими могут воспользоваться другие люди. Восстановление прав в 2026 году стоит 4 тыс. рублей госпошлины за национальное удостоверение и 3,2 тыс. рублей за международное. Через Госуслуги или МФЦ подать заявление быстрее, но готовый документ всё равно нужно забрать в подразделении ГИБДД.

За саму утерю прав административной ответственности нет — в отличие от утери паспорта. Но если тянуть с заявлением, найденным или украденным документом могут воспользоваться злоумышленники. Тогда ответственность за нарушения с его использованием может лечь на первоначального владельца.

6. Получение нового удостоверения

Когда выдаются новые права, старые автоматически перестают действовать. Двух действующих удостоверений одновременно быть не может — иначе возникли бы путаница при проверках и возможность для злоупотреблений, поэтому старый документ аннулируют.

Иногда у старых прав отрезают верхний правый уголок — подтверждение, что они недействительны. Если же водитель не сдал старый документ, он всё равно считается аннулированным с момента выдачи нового — писать отдельное заявление для этого в ведомстве не требуют.

Фото: АиФ/ Михаил Боталов

7. Повреждение документа

Если документ износился или существенно повредился, и сведения в правах просто невозможно прочитать, их также аннулируют, поскольку сотрудник ГИБДД не сможет достоверно установить личность владельца, категорию транспортного средства или срок действия.

Формальных порогов — например процента повреждённой площади или числа нечитаемых символов — в норме нет, поэтому состояние документа оценивают визуально, по совокупности признаков. Если он размок, прожжён или расслоился так, что фотографию и текст нельзя разобрать, его нужно менять — даже если формальный срок действия ещё не истёк. Повреждённые права приравниваются к недействительным, и езда с ними влечёт те же последствия, что и с просроченными.

8. Смерть владельца

В этом случае не нужно ни заявления, ни судебного решения: когда поступают сведения о смерти владельца прав, аннулирование происходит в течение 10 рабочих дней. Запись вносят в информационную систему Госавтоинспекции, в том числе автоматически, без участия человека.

Родственникам ничего дополнительно делать не нужно, поскольку само аннулирование идёт на основании данных межведомственного обмена. С момента внесения записи права считаются недействительными.

Какие изменения вступят в силу с 2027 года?

С 1 марта 2027 года начнут действовать нормы федерального закона № 200-ФЗ: теперь медицинские организации будут передавать в ГИБДД сведения о выявленных у автомобилистов заболеваниях из перечня противопоказаний. Информация будет храниться в едином реестре Минздрава, а оттуда уже поступать в МВД.

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Если врач при диспансеризации, плановом осмотре или лечении другого заболевания зафиксирует диагноз из перечня противопоказаний, водитель получит уведомление через Госуслуги. На прохождение внеочередного медосвидетельствования в клинике с лицензией отводится три месяца — если за это время водитель не явится или противопоказание подтвердится, действие прав прекратится автоматически, и восстановить их можно будет только после нового заключения об отсутствии противопоказаний.

До этого водители с выявленным противопоказанием могли продолжать управлять автомобилем до истечения десятилетнего срока действия прав, теперь же процедура стала строже. По словам депутата Госдумы Георгия Камнева, речь идёт о защите всех участников движения: при отсутствии противопоказаний риска лишиться удостоверения у граждан нет. Только за последние пять лет МВД аннулировало 96 тыс. водительских прав по медицинским показаниям — около 19 тыс. случаев ежегодно.