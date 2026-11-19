Полное каско может покрыть и прямое столкновение со снегоуборочной машиной, и повреждение автомобиля предметом, вылетевшим из-под неё, рассказала «Москве 24» эксперт по автострахованию Людмила Юсова.

По словам Юсовой, ущерб от ручного снегоуборщика также входит в покрытие полного каско. Если полис включает ограниченный набор рисков, возможность возмещения зависит от условий договора.

«Полис каско с полным покрытием позволит получить направление на ремонт или денежную выплату для устранения повреждений», — отметила Юсова.

По ОСАГО, пояснила эксперт, возмещение возможно, если виновником признан водитель снегоуборочной техники, у него есть действующий полис, а ДТП зарегистрировала ГИБДД. На ручные снегоуборщики это не распространяется.