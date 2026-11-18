Свист под капотом при холодном запуске двигателя может быть связан с износом приводного ремня, рассказал автоэксперт Ашот Ерицян в беседе с RT.

«При низких температурах старая резина становится менее эластичной. Если там уже были трещины, их размер может увеличиться», — пояснил Ерицян.

Изношенный ремень может проскальзывать на шкивах, из-за чего и появляется свист. Если оставить проблему без внимания, ремень может оборваться. По словам эксперта, в отдельных случаях это приводит к дорогостоящему ремонту.

Ерицян назвал и другой признак, который может проявиться с похолоданием: если двигатель стал дольше прогреваться, а печка плохо греет салон, причина может быть в неисправном термостате. В таком случае эксперт советует не откладывать визит в автосервис.