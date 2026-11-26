Большая снежная шапка, постепенно уплотняющаяся в лёд, может деформировать крышу автомобиля и повредить люк или панорамное остекление, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, даже небольшая деформация способна нарушить работу таких конструкций. В результате могут появиться щели и протечки.

«Поэтому если водитель хранит машину на улице и не пользуется ею долгое время, то при больших снегопадах всё равно нужно выходить и снег убирать», — посоветовал Попов.

Эксперт также объяснил, что ледяная корка вокруг долго стоящего автомобиля ухудшает проветривание полостей, где скапливается конденсат. Поэтому оставлять неиспользуемую машину под большим сугробом на длительное время нежелательно.