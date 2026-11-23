На скользкой дороге водителям стоит оставлять больше расстояния до впереди идущей машины из-за увеличения тормозного пути, следует из рекомендаций автоэксперта Дмитрия Попова в беседе с RT.

По его оценке, на мокром покрытии тормозной путь увеличивается примерно вдвое.

«Если при обычных условиях он был 17 м с 60 км/ч, то из-за мокрой дороги станет где-то 30—35 м», — приводится пример в публикации.

Попов также рекомендовал соблюдать скоростной режим и избегать резких ускорений, торможений и поворотов руля. Навыки управления автомобилем в зимних условиях он посоветовал заранее отработать на свободной площадке с наступлением холодов.