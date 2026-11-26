Перед длительной зимней стоянкой аккумулятор стоит снять или отключить его клеммы, чтобы избежать критического разряда, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Андрей Бундин.

«При такой глубокой просадке его характеристики необратимо меняются в худшую сторону», — предупредил специалист.

Он также посоветовал залить незамерзающую жидкость, если автомобиль останется в холодном гараже. Замёрзшая вода способна повредить бачок и систему стеклоомывателя. При повышенной влажности в салоне эксперт рекомендовал разместить пакеты с силикагелем, поглощающим влагу.

Автоюрист Лев Воропаев обратил внимание на условия хранения самой машины. По его словам, перепады температуры и влажности неблагоприятно влияют на автомобиль и способствуют коррозии. В гараже желательно поддерживать стабильные условия и ограничить проникновение холода и влаги.