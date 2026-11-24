Грубый металлический скрежет при торможении может означать, что фрикционный слой колодок полностью стёрся и металл повреждает тормозной диск, рассказал RT автоэксперт Иван Ананьев.

По его словам, о необходимости замены могут предупредить датчики износа. Электронные включают сигнальную лампу на приборной панели, а механические при предельном износе накладки начинают издавать резкий писк.

Дополнительными поводами для срочной диагностики эксперт назвал вибрацию педали и биение при замедлении. Они могут указывать на проблемы не только с колодками, но и с дисками.

«Если педаль стала мягче, ход увеличился, а машину при торможении уводит в сторону, откладывать визит в сервис не стоит», — подчеркнул Ананьев.

При обычной эксплуатации передние колодки в среднем служат 15–40 тыс. км, задние — в два-три раза дольше. Эксперт предупредил, что затягивание с заменой может увеличить стоимость ремонта и снизить эффективность тормозов.