Продажи 20 самых популярных кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей в октябре составили 41,3 тыс. машин, что на 16% больше, чем в сентябре, но на 9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.

Лидером рейтинга самых популярных моделей сегмента стал Haval Jolion с результатом 7,1 тыс. сделок, прибавивший 18% за месяц и потерявший 20% к рекордному октябрю 2025 года. Вторую строчку занял Tenet T4L, который выбрали 6,3 тыс. покупателей, что на 29% больше сентябрьского показателя. Тройку замкнула Lada Niva Travel с 3,9 тыс. проданных машин и ростом на 8% за месяц, а годовой прирост модели в 22% обеспечила версия с двигателем 1,8 л.

Аналитики связывают смещение спроса в наиболее бюджетный сегмент с сокращением выдачи автокредитов почти на 5% к сентябрю и на 20% в годовом выражении, а также с временной приостановкой госпрограмм. Весь авторынок за тот же период прибавил только 8%. Средняя цена нового автомобиля в текущем году держится в диапазоне 3,3-3,6 млн рублей, поэтому особое внимание покупателей приковано к моделям, позволяющим сэкономить и сохранить форм-фактор кроссовера.

Отметку в тысячу проданных машин за месяц преодолели сразу несколько новичков сегмента. Среди них Belgee X50+, Jeland J6 и Changan Q05. Классический вседорожник Lada Niva Legend выбрали 3,4 тыс. покупателей, а десятку лидеров замкнули Haval H3 и Jetour Dashing с показателем 1,8 тыс. единиц каждый.

В конце года дистрибьюторы постараются удержать привлекательные цены, чтобы выполнить план продаж в штуках и улучшить оборачиваемость складов.

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