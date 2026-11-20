В Москве прошёл ежегодный федеральный Авто Саммит, объединивший 1500 участников офлайн и онлайн. Главной темой стала эффективность дилерского бизнеса, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Тенденции авторынка

Естественно, на таком представительном для всей отрасли форуме, как Авто Саммит, не могли не коснуться итогов 2026 года и перспектив на 2027-й. Если коротко: дела складываются неплохо, растёт спрос на новые автомобили, причём российские бренды укрепляют свои позиции.

«По данным Автохаба, у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами», — отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

«После роста в 2024 году и охлаждения в 2025-м рынок новых автомобилей постепенно стабилизируется, — отметил Никита Ивахненко, директор бизнес-направления „Новые автомобили“ в Авито. — За первые десять месяцев 2026 года спрос вырос на 8%, а средняя цена — на 5% год к году, достигнув в октябре 3,6 миллиона рублей. Мы видим умеренный рост и считаем, что рынок нашел новый баланс спроса и предложения».

За год доля автомобилей российских брендов в предложении выросла с 35% до 44%, тогда как китайских — сократилась с 55% до 45%. При этом спрос на них растет быстрее рынка: за десять месяцев он увеличился примерно на четверть год к году. Их средняя стоимость составила 3,8 млн рублей. Ещё одна тенденция: покупатели стали активнее рассматривать более дорогие автомобили. За 10 месяцев интерес к машинам стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей вырос на 52,2%, от 5 до 8 миллионов — на 70,9%. При этом показатель для авто дешевле 2 миллионов рублей снизился на 13,4%. И ещё новость: россияне всё сильнее интересуются гибридами. За год доля контактов с продавцами новых гибридных автомобилей увеличилась вдвое, достигнув в октябре 8,8%.

А каково положение на рынке у автомобилей с пробегом? За январь-октябрь 2026 года спрос на них вырос на 9% год к году. При этом на рынке наблюдалась стагнация предложения и цен: количество объявлений практически не изменилось, а средняя стоимость автомобиля составила 1,35 миллиона рублей.

«Рынок автомобилей с пробегом остается стабильно большим, — комментирует Андрей Ковалев, директор бизнес-направления „Автомобили с пробегом“. — 6,2 миллиона регистраций в ГИБДД по итогам года. В 2025 году он вырос на 3%, и по итогам 2026 года мы ожидаем рост на 1–1,5%». Самые заметные изменения во вторичном сегменте рынка произошли с китайскими автомобилями. Их доля в предложении впервые превысила 7%, хотя еще четыре года назад была ниже 3%.

Сегодня рынок активно пополняется китайскими машинами, приобретенными новыми в 2023–2024 годах. В результате доля бюджетных предложений сокращается — за полтора года доля вариантов дешевле миллиона снизилась с 29 до 24%. Зато растёт доля более свежих моделей — за год средний возраст в продаже сократился с 6,4 до 5,3 года. По дорогим моделям также заметен рост. Сегмент 1 — 3 миллиона прибавил с 52 до 60%. Это отражается и на средней стоимости этого сегмента рынка: октябре она достигла 2,1 миллиона рублей.

ИИ для продавцов и покупателей

Одной из основных тем Авто Саммита 2026 года была заявлена роль искусственного интеллекта в торговле автомобилями. Здесь также всё оказалось стабильно и предсказуемо: по мере роста возможностей ИИ растёт и его востребованность на авторынке. Причём, и у продавцов, и у покупателей.

Например, инструмент на основе ИИ «Автопилот продвижения» помогает дилерам автоматически распределять рекламный бюджет на продвижение и получать до 68% больше трафика без увеличения расходов.

«Когда на складе несколько десятков автомобилей, управлять продвижением вручную несложно. Но когда их уже сотни, это требует гораздо больше времени и ресурсов, — отметил Арсений Леонов, директор по развитию автосалонов КИТ. — Поэтому мы одними из первых начали использовать этот инструмент. В октябре количество обращений выросло на 22,2% по сравнению с сентябрем при сопоставимых расходах на продвижение. Для нас это не только рост числа потенциальных покупателей, но и возможность освободить сотрудников от рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на продажах».

С продавцами понятно, а что даёт ИИ покупателям? Не так уж и мало — уверенность в завтрашнем дне. Например, для 73% приобретателей авто с пробегом важно знать историю автомобиля и справедливость заявленной цены на него еще до визита в дилерский центр.

Эту потребность в прозрачности помогает закрывать в том числе Автотека, алгоритмы которой на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле. Это упрощает выбор и помогает покупателю быстрее понять потенциальные риски и особенности конкретного автомобиля.

«У нас можно найти автомобиль, просто листая ленту: алгоритмы персонализации учитывают десятки параметров, чтобы предлагать пользователям подходящие объявления. В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе — рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту компании.

Кстати

Ведущим Авто Саммита выступил Николай Фоменко — актер, музыкант, автогонщик. Кто не помнит его игровое экстремальное телешоу «Перехват»? Николай за рулём практически с рождения — до сих пор помнит «запорожец», первый автомобиль своего отца. Интересно, откуда он берёт информацию про автомобили?

«Мне всегда интересно работать с профессионалами, которые действительно разбираются в своем деле, — поделился Фоменко на итоговой пресс-конференции. — В Авито Авто меня привлек именно такой подход: здесь за решениями стоят экспертиза, серьезная аналитика и глубокое понимание автомобильного рынка. Некоторые данные, представленные сегодня на Авто Саммите, даже для меня стали открытием. И здорово, что такая экспертиза помогает людям лучше ориентироваться на рынке и выбирать автомобиль».