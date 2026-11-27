Учёные, проводившие исследование на базе Московского государственного психолого-педагогического университета, заметили интересную закономерность: регулярные игровые сессии помогают человеку мыслить нестандартно, быстрее находить решения, а ещё усиливают творческий потенциал.

А ведь играть сегодня норма. Согласно данным опроса РВИ и НАФИ за прошлый год, компьютерными играми увлечены 75 % россиян. При этом отношения к геймингу остаётся полярным. Одни видят в нём риск зависимости, другие — тренажер полезных навыков. Психолог, писатель и спикер III Международного симпозиума «Создавая будущее», который прошел 12–13 ноября в Национальном центре «Россия», Евгений Сидоренко объяснил, что на самом деле происходит с мозгом и мотивацией, когда человек «заходит в игру».

«Код для своих»

Хотя видеоигры прочно ассоциируются с XX веком и цифровой эпохой, сама тяга к игре у людей появилась очень давно. Ещё в Древнем Египте бросали кости, и это уже была игра. Психологи считают, что потребность играть — базовая для психики. С созданием компьютера у человека просто появилась новая удобная площадка, чтобы её удовлетворять.

Почему разные жанры, от аркад до сложных стратегий, так затягивают? Всё дело в простых, но сильных механизмах работы мозга. Каждое маленькое достижение в игре — найти и открыть сундук с артефактами, подобрать предмет, сделать шаг к победе — запускает выброс дофамина. Сюжет даёт эмоции: азарт, напряжение, дух соперничества — только без настоящих рисков. К тому же в игре прогресс виден почти сразу. Прокачать героя можно за вечер, а в реальной жизни на похожий результат уходят месяцы.

Особенно цепляют миры, где продумана каждая деталь. Как правило, в них сотни локаций, разные персонажи, связи между событиями. Мозг любит завершённые, логичные системы, поэтому исследовать такие вселенные по-настоящему увлекательно. Вокруг некоторых игр даже собираются целые сообщества. Фанаты разбирают их так же дотошно, как литературоведы анализируют большие романы. Общие знания о мире игры становятся чем-то вроде «кода для своих» — они объединяют, создают чувство принадлежности к одной команде.

«Игры — это прекрасный способ коммуникации и социализации. В виртуальном пространстве человек находит единомышленников, становится частью сообщества, выстраивает отношения, получает чувство принадлежности к группе. В отличие от реальной жизни, игра предлагает понятные правила, быстрый отклик на действия, возможность видеть собственный прогресс, и это создает ощущение вовлеченности, компетентности и контроля», — перечислил Евгений Сидоренко.

Некоторые игры вообще считаются феноменами массовой культуры и маркерами поколения. А фразы из игр продолжают жить в качестве мемов. Например, слово «Потрачено» (в оригинале — Wasted) из GTA стало синонимом любой неудачи. Всё это говорит о том, что игра — не продукт, который используют время от времени, а среда, в которой живут. Такое «раздвоение» между реальным и виртуальным может вызывать чувство тревоги.

Играть или не играть?

Когда вокруг игр столько страхов, лучше опираться на факты. Учёные не раз проверяли, что происходит с мозгом и мотивацией «человека играющего». Так, работа специалистов из ЕГУ им. И. А. Бунина показала, что игры могут повышать успеваемость. Ребёнок чувствует, что у него что-то получается в виртуальном мире, и эта уверенность помогает ему в школе. Похожие выводы сделали и учёные из Нидерландов, Германии и Швеции: дети 9-10 лет, которые больше играли, за два года прибавили в IQ примерно 2,5 пункта.

А у взрослых игры прокачивают навыки, которые ценят на работе. Например, умение держать в голове несколько задач, договариваться, мыслить наперёд. Это подтвердило 20-летнее исследование в Хьюстонском университете: геймеры лучше справляются с реальными рабочими вызовами и успешнее строят карьеру.

«Компьютерные игры способны тренировать у школьников внимание, мышление, память, умение переключаться между задачами. Поэтому грамотное использование игр может быть хорошим подспорьем в учебе. Для взрослых игры — это способ интеллектуальной активности, эмоциональной разгрузки, поддержания социальных связей, освоения новых стратегий. И у детей, и у взрослых игры формируют навык преодоления трудностей и важный опыт побед», — считает Евгений Сидоренко.

Контролировать увлечение

С 2022 года игровое расстройство включено в международную классификацию болезней. Но врачи смотрят не на часы, проведённые за экраном, а на последствия для жизни человека. Проблема возникает, когда увлечение выходит из‑под контроля. Игра начинает вытеснять важные дела, портить отношения и подрывать самочувствие. На практике это нередко проявляется как повышенная раздражительность, бессонница, рост тревожности и потеря интереса к работе или учёбе.

При этом наука подтверждает, что в умеренном формате видеоигры являются не угрозой, а способом тренировать мышление и готовиться к реальным вызовам. Эту тему обсудили на III Международном симпозиуме «Создавая будущее».