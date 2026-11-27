По поручению президента России Владимира Путина под эгидой Десятилетия науки и технологий в Национальном центре «Россия» 12-13 ноября прошёл III Международный симпозиум «Создавая будущее». Он собрал свыше 8 тысяч участников из 109 стран.

Масштабирование проекта

Владимир Путин направил участникам приветственный адрес. В нём глава государства отметил высокий международный статус события и практическую значимость смелых и нестандартных идей и решений, высказываемых и реализуемых его участниками.

Официальный старт симпозиуму 12 ноября дал заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин. Он отметил, что проект укрепляет международный авторитет: в этом году к нему присоединились представители ещё 19 стран.

Симпозиум является частью экосистемы Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». На мероприятии запустили заявочную кампанию третьего сезона Открытого диалога — конкурса эссе для экспертов, бизнесменов и учёных. В 2026 году на него поступило свыше 1,6 тысячи работ на 20 языках из более чем 100 стран.

«В новом цикле сосредоточимся на человеке в новом мире. Предлагаем авторам сделать упор на четырёх направлениях: „Развитие человека“, „Управление здоровьем“, „Жизнь вокруг нас“ и „Контент в новую эпоху“. Именно они показывают, как человек будет жить в новом технологическом мире, который меняется вокруг нас», — сказал Максим Орешкин.

Важные смыслы

Программа мероприятия включала три тематических трека: «Человек и ценности», «Прогресс», «Культура и искусство». Состоялось более 40 мероприятий — лекций, дискуссий, тренингов и встреч. Политики, учёные, футурологи и представители креативных индустрий обсуждали сценарии будущего, делились идеями и опытом междисциплинарного взаимодействия.

«Программа выстроена вокруг трёх смысловых треков. Прогресс олицетворяет вектор нашего движения: мы наращиваем технологический потенциал, неизменно помня, что все достижения служат человеку. Культура, искусство и традиционные ценности — это наш фундамент: без бережного сохранения и глубокого уважения к прошлому невозможно ни настоящее, ни будущее», — отметила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Диалог о будущем

Одним из главных событий симпозиума стал II Музейный конгресс «Музей — место формирования будущего». В нём участвовали представители 75 российских и 8 зарубежных музеев. Они обсудили, как трансформировать музейные пространства в цифровую эпоху.

Также впервые на Симпозиуме представили Игровое лобби «Катка будущего» — проекта для поклонников гейминга и киберспорта. Участники изучали видеоигры как культурный феномен, знакомились с новинками российского геймдева, включая презентацию отечественной экшн‑RPG DISTORTION.

Также на площадке обсуждали баланс инноваций и традиций. Участники сошлись во мнении, что прогресс должен работать на благо человека и не вытеснять традиционное мастерство и многовековые традиции. Этой теме посвятили дискуссию‑перформанс «Сила ремесла: сохраняя наследие для будущего». Особое внимание на ней уделили народно‑художественным промыслам как связующему звену эпох и элементу культурного кода.

«Я думаю, это прекрасная идея — провести такой симпозиум для международного диалога о будущем. Такие связи позволяют сохранять наше общее наследие, культуру, узнавать образ мысли друг друга. Это важно для многих регионов», — сказал заместитель директора по научной работе и музейным фондам Национального музея Катара Абдулла Аль Сулаити.

Фото: НЦ «Россия»

Стереть границы

На мероприятии «Сила ремесла: сохраняя наследие для будущего» Наталья Виртуозова анонсировала запуск в следующем году нового проекта для молодёжи — Школы юного мастера. Там ребята смогут познакомиться с народными промыслами и научатся создавать вещи, в которых живут сердце и традиции. Инициативу по созданию такого проекта поддержали международные эксперты — участники симпозиума.

«Молодёжь — это наше будущее. И это будущее возможно, только если проявлять уважение к своим корням, сохранять интерес к своей культуре и традициям. Благодаря культуре и искусству наша молодёжь не теряет своей чувственности, потому что всё человечество связано с чувствами», — отметила кутюрье, основатель Rose Studio и Дома высокой моды Guo Pei Го Пэй (Китай).

Культура и искусство помогают преодолевать границы и объединять людей вокруг общего образа будущего, а наука и технологии вдохновляют на творчество. На симпозиуме состоялась Арт‑резиденция «Всемирная сеть: код культуры». Художники из ЮАР, Саудовской Аравии, Вьетнама, Таиланда и Индонезии познакомились с НЦ «Россия», музеем «АТОМ», научными центрами и арт‑площадками. По итогам работы они представили эскизы сайенс‑арт проектов, созданных под впечатлением от недели в России.

«Наш музей в Абу-Даби открылся всего год назад, и для нас была очень важной возможность пообщаться с представителями лучших музеев мира, познакомиться с их опытом, поделиться своими практиками и идеями о том, как передавать знания и делать их доступными для всех, особенно для студентов и нового поколения», — сказала директор по кураторской работе и управлению коллекцией Национального музея Зайда (ОАЭ) Моаза Матар.

Мероприятие завершилось церемонией вручения II Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. Победителями стали российские и зарубежные писатели, переводчики и художники. На соискание премии было выдвинуто свыше 120 произведений, опубликованных в 2025 году.