Инженеры технической лаборатории МегаФона изучили, как новые складные смартфоны Galaxy Z Flip8, Samsung Galaxy Z Fold8, а также Galaxy Z Fold8 Ultra работают в российских сетях. Испытания подтвердили, что устройства совместимы с сетью пятого поколения связи.

Помимо этого, специалисты оценили работу гаджетов в действующих коммерческих сетях Москвы и Санкт-Петербурга. Отдельное внимание они уделили качеству голосовых звонков по технологии VoLTE. Во время проверки инженеры совершили свыше 50 тестовых вызовов — каждый из них прошел успешно, без единого срыва или недозвона. Также новинки проверили по расширенной программе, охватывающей основные функции мобильной связи, а все обнаруженные недочеты направили производителю для доработки.

Особенности конструкции новых моделей

Ключевой премьерой линейки этого года стал Samsung Galaxy Z Fold8 с обновленным корпусом, которым удобно пользоваться как в закрытом, так и в раскрытом виде. Наружный дисплей с пропорциями 10:16 рассчитан на ежедневные задачи: общение в мессенджерах, просмотр ленты соцсетей и поиск в интернете. Если раскрыть устройство, пользователь получает большой экран для фильмов, чтения и одновременной работы в нескольких программах. При массе 201 грамм новинка стала самой легкой моделью за всю историю серии Galaxy Z Fold. Для защиты экрана в Galaxy Z Fold8 применили технологию Flex Titanium: титановые детали усиливают конструкцию гибкого дисплея и делают складку на месте сгиба менее заметной.

Второе устройство, прошедшее проверку, — Galaxy Z Flip8 — получило более компактный корпус. Внешний экран FlexWindow позволяет читать уведомления и запускать базовые функции, не открывая смартфон, а конструкция корпуса дает возможность ставить гаджет на поверхность для съемки фото и видео без штатива.