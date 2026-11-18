Испанка Сильвия Туя вошла в тренерский штаб футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», она стала первой женщиной, получившей эту должность в мужской команде за 148-летнюю историю команды, сообщает Manchester Evening News.

Сообщается, что 46-летняя Туя примкнула к команде нового главного тренера клуба Маурисио Почеттино, с которым с октября 2024 года работала в сборной США. Там она также стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб мужской национальной команды.

Сообщается, что в «Манчестер Юнайтед» Туя будет отвечать за силовую и физическую подготовку игроков.

Известно, что у нее есть докторская степень в области спортивных наук, специалистка преподавала в Барселонском университете и работала в женской команде «Леванте Бадалона».

Напомним, о назначении Почеттино главным тренером клуб объявил 13 ноября. К своим обязанностям аргентинский специалист приступил 18 ноября. Ранее этот пост занимал Майкл Каррик, его отправили в отставку на фоне неудачных результатов «Манчестер Юнайтед».