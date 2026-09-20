Умер 31-летний экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев

Бывший чемпион Fight Nights в тяжелой весовой категории Григорий Пономарев умер в возрасте 31 года. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба промоушена.

Причины и обстоятельства смерти бойца на данный момент не раскрываются. Информацию также подтвердил бывший соперник и близкий товарищ Пономарева Юсуп Шуаев, отметивший, что подробности случившегося ему неизвестны.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Пономарев провел девять поединков, одержав шесть досрочных побед и потерпев три поражения.

В октябре 2022 года спортсмен завоевал чемпионский пояс Fight Nights, взяв реванш у Шуаева. Весной 2023-го Пономарев успешно защитил титул в третьем поединке с ним.

Впоследствии боец подписал контракт с лигой ACA. В августе 2023 года в поединке против Мухумата Вахаева Пономарев получил тяжелую травму колена и разрыв связок, после чего временно приостановил выступления.

Помимо смешанных единоборств, спортсмен пробовал себя в регби: в 2021 году он выступал за новокузнецкий клуб «Металлург».

Ранее в возрасте 59 лет умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он также дважды становился чемпионом мира и был первым российским обладателем Кубка мира по биатлону.