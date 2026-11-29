Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров нанес поражение действующему чемпиону мира индийцу Гукешу Доммараджу в пятой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Женеве.

Играя белыми фигурами, претендент добился победы на 47-м ходу, вынудив соперника признать свое поражение. Таким образом, Синдаров вышел вперед в противостоянии со счетом 3:2, поскольку первые четыре встречи завершились вничью.

Шестая партия противостояния запланирована на 30 ноября. Регламент матча предусматривает проведение 14 классических партий. Чемпионом будет объявлен шахматист, первым набравший 7,5 балла. В случае равенства счета 7:7 победитель выявится на дополнительном тай-брейке.

Доммараджу является 18-м чемпионом мира в истории (титул с 2024 года). Он занимает третью строчку в рейтинге самых молодых гроссмейстеров планеты, а также удерживает рекорды как самый юный победитель турнира претендентов и действующий обладатель мировой короны.

Его оппонент из Узбекистана в 2025 году установил рекорд, став самым молодым триумфатором Кубка мира, что гарантировало ему путевку на турнир претендентов 2026 года.

Там Синдаров также продемонстрировал выдающийся результат, досрочно завоевав первое место за тур до финиша и установив новое достижение по количеству побед (шесть) в истории данного формата соревнований, действующего с 2013 года.

Ранее эксперты спрогнозировали, сможет ли Синдаров стать чемпионом мира по шахматам.