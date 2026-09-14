В Сумской области после точных ударов российских военных приостановлено железнодорожное сообщение. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это грозит украинским боевикам.

Напомним, компания-оператор украинских железных дорог отменила поезда до города Сумы на севере страны. Поезда теперь будут следовать до станции Конотоп, далее пассажирам предложат автобусы.

«Если мы говорим о приостановке железнодорожного сообщения с Сумами, то, с военной точки зрения, это нужно делать не только там, но и в других регионах. Сейчас логистика полностью используется украинскими боевиками для доставки военных грузов. Причем именно гражданская логистика. Они прицепляют к пассажирским поездам вагоны с военнослужащими или с военным грузом. Естественно, терпеть это было невозможно», - пояснил военный эксперт.

Марочко добавил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении.

«Сейчас наши военнослужащие продвигаются довольно неплохо. До Сум уже менее 20 км. Это расстояние артиллерийского выстрела.

Также неплохие результаты на северо-востоке от Сум. Там тоже есть заделы для формирования буферной зоны и дальнейшего продвижения», - отметил специалист.

Подполковник при этом отметил, что российская группировка войск «Север» отдает предпочтение соседней Харьковской области. Именно там, по его словам, развиваются основные события.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя для aif.ru эту ситуацию, отметил, что нападением на Курскую область Владимир Зеленский подставил под удар Сумы.

«Зеленский пожертвовал Сумами. Это очевидно абсолютно всем, в том числе его западным партнерам. Сумы он подставил под удар, когда осуществлялась атака на Курскую область. Сумы были тыловым регионом, обеспечивающим ВСУ. Теперь же в Сумах идет уничтожение группировок, которые не были ликвидированы в Курской области. А они сбежали именно туда», - пояснил военный эксперт.

По данным военкоров, российские военные продолжают наносить удары по военным целям в Сумской области. На этом направлении возможными целями остаются транспорт, склады, связь и другие объекты обеспечения. В отличие от западных областей, это уже тыл, поэтому задержка переброски резервов здесь ощущается острее.

Ранее стало известно, что под Сумами уничтожен крупный район сосредоточения украинских пограничников.

В результате удара потери украинской стороны составили до взвода личного состава убитыми и ранеными. Также, как утверждается, было уничтожено несколько единиц бронетехники.