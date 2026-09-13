Три металлургических предприятия стали целями прилетов высокоточных боеприпасов на родине Зеленского — в Кривом Роге. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко объяснил выбор этих целей и рассказал, какое новое вооружение использовали российские военные.

«В основном сейчас используют реактивные “Герани” и “Бандероли”. Они продемонстрировали свою эффективность и взяли на себя часть целей, для поражения которых ранее использовались более дорогие боеприпасы. “Бандероли” обладают небольшим размером, они хуже аналогов обнаруживаются радиолокационными станциями, при этом они более маневренны. Они несут более 100 килограммов боевой нагрузки на высоких скоростях и могут уничтожать любые объекты, если они не закопаны на десятки метров под землю», — отметил эксперт.

Собеседник издания уточнил, что под ширмой металлургических предприятий, якобы гражданской инфраструктуры, действовали объекты военного назначения.

«Когда называются в качестве объекта такие предприятия, как меткомбинат, нужно помнить, что подавляющее большинство промышленных площадок на этих объектах давно уже не используется по прямому назначению. Там располагаются многочисленные склады боеприпасов и вооружений, цеха по сборке беспилотников, производство каких-то простых комплектующих», — объяснил Онуфриенко.

Прилеты по предприятиям металлургического комплекса лишили ВСУ вооружений и боеприпасов, что отразится на боеспособности украинских военных на передовой и успешном продвижении ВС РФ.