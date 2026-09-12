На Украине приостановили ж/д сообщение с Сумами

В Сумах временно прекращено железнодорожное сообщение. Об этом сообщается в украинской прессе.



Уточняются, что теперь железнодорожные составы следуют только до станции Конотоп. Железнодорожники предупреждают, что ситуация меняется каждый день.



Транспортная компания организовала новую схему движения для поездок в Сумы. Пассажиры сначала едут на поезде, а затем пересаживаются на автобус.



Сумская область находится на северо-востоке Украины и граничит с Россией.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Украины, в том числе и Сумах, прогремели взрывы. В регионе действует сигнал воздушной тревоги.