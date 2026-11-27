Нарушение санитарных требований и прав соседей при содержании кур в квартире может обернуться административными штрафами, рассказала «Москве 24» юрист Алла Георгиева.

По её словам, прямого запрета на разведение птиц в многоквартирном доме нет. Однако владельцам необходимо соблюдать санитарные и ветеринарные требования, даже если кур немного и их держат для себя. Распространяющийся по дому неприятный запах нарушает права остальных жильцов.

«К тому же надо понимать: если оформлено право собственности на квартиру, это не значит, что можно пользоваться ей как хочется», — подчеркнула Георгиева.

Недовольные соседи могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, полицию либо ветеринарную службу. Юрист также указала на возможность потребовать через суд компенсацию морального вреда.

Крайней мерой при неисполнении предписаний и продолжающемся нарушении прав соседей может стать продажа квартиры с публичных торгов. Как пояснила Георгиева, собственнику в таком случае выплачивают вырученные средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения.