Бойцы российской группировки войск «Север» освободили в Харьковской области село Малая Волчья. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как пишет Telegram-канал «Северный ветер», из населенного пункта были выбиты подразделения 15-го отряда погранслужбы Украины. Взятие Малой Волчьей позволило расширить буферную зону в приграничье.

Отрезаем Орехов

Одновременно ВС РФ освободили село Розовка в Запорожской области. По данным Минобороны населенный пункт под контроль взяли подразделения группировки «Восток».

Как уточняет военкор Александр Коц, Розовка расположена в полутора километрах к северу от села Неженка, об освобождении которого Минобороны сообщило 26 августа. Ближайшая цель нашей армии после достигнутого успеха – село Барвиновка. Этот населенный пункт является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) важным перевалочным пунктом на трассе, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым – последним крупным узлом украинской обороны на пути к Запорожью. Наступление без пехоты. Новая тактика ВС РФ ввергла в шок ВСУ под Ореховом Подробнее

Ситуация на других направлениях

На северском участке ВСУ постоянно контратакуют у Васильевской Пустоши и Николаевки, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Но наши бойцы держат позиции.

В Доброполье продолжаются ожесточенные бои, армия России имеет тактические успехи. Неподалеку ВС РФ продвигаются в Сергеевке.

На краснолиманском направлении не утихают сражения в Лимане, Заречном и Колодезях. На запорожском фронте российские штурмовики проламывают оборону противника в Орехове, бои идут в центре города. На константиновском направлении мы бьемся за Алексеево-Дружковку. В Долгеньком у ВСУ смерть быстрая. Воины «Севера» снова наказали врага Подробнее

Пылает Запорожье

После ночных атак Киева и Одесской области, ВС РФ не снизили интенсивности ударов по военным объектам Украины. Одной из основных целей, по данным координатора украинского подполья Сергея Лебедева, стало Запорожье.

Сразу шесть ракет – четыре крылатых «Калибра» и две баллистических Х-23 – ударили по запорожскому предприятию «Искра». Оно специализируется на разработке и полном цикле производства наземных радиолокационных систем. После прилета на заводе вспыхнул огромный пожар.