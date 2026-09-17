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ВКС России бомбами ФАБ поразили скрытые позиции ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

ВКС России авиабомбами ФАБ нанесли удары по личному составу ВСУ в харьковском поселке Сердобино. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Места скрытного сосредоточения личного состава ВСУ были обнаружены в лесопосадках у Сердобино. 

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции», - уточнили в военном ведомстве. 

Успешное поражение целей подтвердили средства объективного контроля.

Ранее стало известно, что под контроль российской армии в зоне СВО перешли два населенных пункта - село Малая Волчья в Харьковской области и поселок Розовка в Запорожской области.
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Обществоудары ВС РФавиабомбы ФАБ-500
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