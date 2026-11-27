ДНР входит в пятёрку регионов России по количеству участников регионального этапа киберспортивной Школьной лиги, рассказал Донецкому агентству новостей президент Федерации киберспорта республики Александр Волков.

«Наши киберспортсмены ничем не уступают своим визави из других регионов России», — отметил он.

По словам Волкова, в республике создана хорошая инфраструктура для развития киберспорта, несмотря на отключения электричества и обстрелы. Соревнования пользуются большой популярностью.

Глава федерации также отнёс ДНР к числу лидеров по качеству организации турниров и привлечению партнёров для формирования призовых фондов. По его мнению, денежные награды позволяют участникам показать родителям, что компьютерные игры могут приносить заработок.