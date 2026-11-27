Во Львове, столкнувшемся с нехваткой мест на кладбищах, готовят к запуску крематорий.

«В городском крематории начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании», — сообщил первый замглавы города Андрей Москаленко.

По информации украинских СМИ, строительство крематория стоило Львову более 200 млн гривен.

В городском совете Львова объяснили нехватку земли для новых кладбищ плотной застройкой и ограниченным количеством свободных участков.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что во Львове не осталось мест на военном кладбище, где хоронят военнослужащих ВСУ.