В супермаркетах Львова на западе Украины начали ограничивать продажу подсолнечного масла, пишет украинское издание «Телеграф».

Сообщается, что так в одном из гипермаркетов в городе продают не более двух бутылок подсолнечного масла в один чек. Объявление об этом размещено в магазине рядом с коробками подсолнечного масла.

Ограничения ввели на фоне повреждений и остановки заводов нескольких компаний, выпускающих растительное масло на Украине.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг Kernel полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов на Украине, объяснив это решение повреждениями производственных зданий, оборудования и резервуаров.

Кроме того, временно прекратили работу маслоэкстракционные заводы «Дельта Вилмар Украина» в Одесской области и «Потоки» в Днепре. Причиной называются проблемы с безопасностью и электроснабжением.