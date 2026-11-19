Киевский режим вербует женщин для отправки в зону боевых действий. Боевички ВСУ могут выдать особо важные секреты при попадании в плен.

Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно о боевичках Владимира Зеленского, какие секреты они могут выдать в плену и какая судьба ждет их на собственной стороне.

Молодые девушки за штурвалами дронов

Напомним, российский военнослужащий с позывным Ялта рассказал, что дроноводы ВС РФ не раз замечали, что противник использует женщин в повседневной боевой работе.

Такие ситуации, в частности, фиксировались в районе Дружковки. По его словам, женщины у противника в основном задействованы в подразделениях БПЛА, среди них было замечено немало молодых девушек.

Гагин объяснил, почему именно дроны стали главной женской военной специальностью в ВСУ.

«На Украине много женщин-дроноводов, операторов БПЛА. Но, на самом деле, у военнослужащих со стороны противника нет возраста и пола, поэтому особенным образом женщин не выделяют. Но женщин в ВСУ действительно много, причем именно среди дроноводов, поскольку это одна из самых доступных для женщин военных позиций», — пояснил эксперт.

Боевички ВСУ. Фото: кадр видео

Работа оператора БПЛА не требует серьезной физической подготовки, но при этом является одной из самых смертоносных в зоне боевых действий. Именно поэтому Киев активно заполняет эти подразделения женщинами, для которых такая «специальность» становится билетом в зону боевых действий без полноценной подготовки.

«Это был не человек»: трагедия в Покровске

Гагин напомнил, что раньше бытовало мнение о том, что женщины-боевички ВСУ отличаются особой жестокостью, однако специалист подчеркнул, что при ударе по гражданским объектам нет разницы, кто именно это сделал, важно то, что это действие абсолютно недопустимо.

«Нельзя в целом поражать гражданские объекты, автомобили, жилые дома, а тем более безоружных мирных граждан, которые, например, пытаются покинуть район боевых действий. При освобождении Покровска был эпизод, когда бабушка с тележкой пыталась покинуть горящий город, тогда же над ней завис вражеский дрон. Она молилась, вставала на колени, ей было страшно. А дрон все равно ее взорвал. Вот кто это был: мужчина или женщина? Это неважно, это был не человек. Поэтому уничтожению подлежат все — и мужчины, и женщины — если это враг и он не сдается», — добавил военный.

Дрон ВСУ. Фото: кадр видео

Эта история — наглядный пример того, что за пультом украинского дрона может находиться кто угодно, но результат один: гибель беззащитных людей. Пол и возраст оператора не меняют сути содеянного.

Что выдадут боевички в плену

При этом при попадании в российский плен такие боевички могут выдать много важной информации.

«Они могут рассказать много интересной информации: позывные командиров, где располагались их пункты временной дислокации, где находятся складские помещения, в которых находятся запасы тех же беспилотных систем или боеприпасов. Они могут рассказать все то же, что и любой другой украинский военнослужащий», — пояснил эксперт.

Гагин отметил, что боевички ВСУ, выполнявшие роль дроноводов, также могут рассказать о том, где они проходили подготовку и кто их готовил. Эти сведения позволяют российской стороне вскрывать места дислокации украинских подразделений и уничтожать склады с боеприпасами, что делает пленение операторов БПЛА особенно ценным для дальнейшего продвижения российской армии.

ВС РФ. Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Пытки для своих: как ВСУ избавляются от свидетельниц

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал об особых пыточных, расположенных по всей Украине.

Особые наказания, по его словам, применяются к женщинам из ВСУ. Специалист отметил, что в большинстве случаев боевичек ВСУ травят — предлагают выпить либо спиртные напитки, либо различные микстуры под видом медицинского воздействия.

Такие способы, в частности, используют, когда какую-либо женщину пытаются устранить после ее заявлений о пытках, сексуальном насилии или невыносимых условиях службы в ВСУ. Получается, что Киев отправляет женщин на фронт, а когда те пытаются рассказать о творящемся с ними, их попросту уничтожают — уже на своей стороне. И это еще один штрих к портрету украинского режима, для которого ни женщины-дроноводы, ни их судьбы не имеют никакого значения.