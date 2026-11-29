В Сургуте ожидается похолодание в начале декабря, столбики термометров могут показать в районе −27℃, передает sitv.ru.

«Если в понедельник (30 ноября — прим. ред.) синоптики Гидрометцентра России обещают −6℃, то уже в ночь на вторник (1 декабря — прим. ред.) температура опустится до −24℃», — говорится в публикации.

Как отмечается, в последующие дни температура воздуха должна составить около −21℃ в дневные часы. При этом ночью столбики термометров покажут в районе −27℃. Также ожидается выпадение осадков в виде снега.

«Морозная погода установится и в других районах Югры», — сказано в сообщении.

На Алтае погиб человек в ДТП с участием грузовика

Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП с участием грузовика в Республике Алтай, сообщает amic.ru.

Авария произошла на 27-м километре трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс 28 ноября. По информации регионального МЧС, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика один человек погиб и еще один пострадал.

«Пострадавшего пассажира зажало в салоне. Спасатели МЧС деблокировали его гидравлическим инструментом», — сказано в публикации.

Жительница Нижегородской области погибла при пожаре после посещения бани

Пожилая женщина погибла при пожаре в селе Каменка Нижегородской области после посещения бани, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на региональное МЧС.

Как рассказал супруг погибшей, они вернулись домой из бани и почувствовали запах горелой электропроводки, который усилился к вечеру. Мужчина вышел в сени и увидел, что они охвачены дымом. Он выбрался на улицу, а затем разбил окно на кухне и позвал супругу. Однако она не ответила.

На место происшествия прибыли пожарные. Несмотря на усилия специалистов, спасти женщину не удалось. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров.

В Ростове почтили память погибших при освобождении города от фашистов

В Ростове-на-Дону отметили 85-ю годовщину первого освобождения города от фашистов, пишет АБН24 со ссылкой на правительство региона.

К мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе возложили венки и цветы. В торжественной церемонии, в частности, участвовал губернатор Юрий Слюсарь.

В братской могиле в сквере имени Фрунзе покоятся более 300 советских солдат и мирных жителей, которые погибли во время боев и оккупации. В 1957 году на этом месте установили памятник, в 1959-м — зажгли Вечный огонь.

Немецкие войска впервые заняли Ростов-на-Дону 21 ноября 1941 года. Оккупация длилась около недели.

«За мужество защитников Ростов наградили орденом Отечественной войны I степени, а в 2008 году присвоили звание „Город воинской славы“», — отмечается в сообщении.

В небе над Кузбассом заметили солнечное гало

Жители города Белово Кемеровской области заметили в небе солнечное гало, пишет Сибдепо.

«В Белове местные жители стали свидетелями невероятно красивого явления. Вокруг солнца появилось свечение. Это явление в науке называется гало», — говорится в публикации.

Гало представляет из себя светящееся кольцо вокруг Солнца или другого сильного источника света. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света в мельчайших ледяных кристаллах, содержащихся в атмосфере.