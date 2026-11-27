В миграционной службе МВД РФ рассказали, по каким причинам россиянам могут отказать в приеме фотографий на загранпаспорт.

Как рассказали в ведомстве, в приеме фотографий откажут в случае использования меняющих внешность приложений и фильтров. На снимке должны быть видны настоящие черты внешности, в том числе родинки, шрамы, родимые пятна и другие отличительные особенности.

Кроме того, в ведомстве отметили, что при съемке на фронтальную камеру (камера на телефоне со стороны экрана) большинство устройств по умолчанию сохраняют изображение в зеркальном отражении. В результате на снимке левая и правая стороны лица меняются местами. Такие фотографии также не подходят для документа.

«Фотография в паспорте — это элемент официального документа. Любые манипуляции с изображением, включая зеркальное отражение, ретушь и фильтры, создают риск признания паспорта недействительным и его изъятия при пересечении границы», — заключили в ведомстве.

Ранее в МВД рассказали, когда россиянам могут отказать в выдаче загранпаспорта.