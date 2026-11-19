Во вторник Молдавия столкнулась с одним из самых масштабных нарушений своего воздушного пространства за время конфликта на Украине. Как сообщили в Минобороны республики, за 2,5 часа над территорией пролетели семь беспилотников, а один из них долетел до Кишинёва. Властям пришлось временно закрыть небо и несколько пограничных переходов. Традиционно в произошедшем обвинили Россию, хотя доказательств так и не предъявили.

Украинские дроны уже не раз вторгались в воздушное пространство и других стран, в том числе Польши и стран Балтии. 11 ноября истребители НАТО поднимались по тревоге из-за того, что БПЛА залетели в небо Эстонии, Литвы и Латвии.

По мнению доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, Киев направляет дроны в сторону европейских государств, включая Молдавию, с целью выставить Россию виноватой. Впрочем, иногда такие атаки происходят и по заказу самих западных стран. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru.

«Не всегда украинские дроны летят не туда, куда надо, по причине только какого-то сбоя. Иногда это делается намеренно, потому что мысль такая, что во всём обвинят русских... А могут такие налеты проводиться по заказу властей соседних с Украиной стран. Потому что те хотят свое население периодически запугивать якобы военной угрозой от РФ. Они и так об этом постоянно говорят, но им же надо ещё и картинку какую-то показать», — отметил Перенджиев.

Он также обратил внимание, что европейские власти далеко не всегда признают факт вторжения именно украинских дронов — как это происходит с Молдавией и Румынией.

«Всё это оголтелая русофобия, которой пропитаны эти страны. Украинская сторона пользуется тем, что всё сваливают на Россию. И сами власти европейских стран делают заказы. Причем допускаю, что это может быть не согласовано внутри страны. И возникают ситуации, когда один политик говорит, что надо ударить дроном, но не согласовал с Украиной, куда именно, на место приезжает следователь, а он не в курсе такой договоренности, дальше приезжает пресса... В итоге, когда видят украинский дрон, вынуждены говорить, что он залетел случайно», — подчеркнул политолог.

Регулярные пролёты украинских беспилотников над Европой чреваты разрушениями и растущим недовольством населения, продолжил эксперт.

«Прибалтийские страны разрешили украинцам использовать их территорию для пролета дронов в сторону России. И вот летят эти дроны где-нибудь над Эстонией или еще где-то и вдруг падают, потому что там возникают какие-то помехи, потому что население живет плотно, местность технически оснащена... Власти, естественно, в шоке, думали, что пролеты будут безопасными. А население начинает возмущаться, объяснение, что так получилось, никто не принимает, потому что эти атаки наносят ущерб людям», — сказал Перенджиев.

По его словам, Европа расплачивается за собственный сговор с Киевом по запускам БПЛА.

«У европейцев нет серьезной защиты в виде ПВО, как есть у России. Если дрон какой-то залетает, они истребители поднимают в воздух. А истребителей у них тоже не очень-то много, особенно у прибалтов. Поэтому вступая в сговор, чтобы навредить русским, они сами попадают под раздачу от украинских дронов. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь», — резюмировал политолог.