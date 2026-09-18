Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил за возобновление работы газопроводов «Северный поток» и сокращение использования терминалов для приема сжиженного природного газа. Об этом политик заявил на предвыборном мероприятии АдГ в Нойбранденбурге.

По словам Крупаллы, Германия заинтересована в восстановлении поставок более дешевого газа, а при возобновлении работы «Северного потока» необходимость в части СПГ-терминалов отпадет. Он также отметил недовольство жителей Мекленбурга — Передней Померании работой расположенных в регионе терминалов, в частности из-за создаваемого ими шума.

Крупалла заявил о необходимости сохранять хорошие отношения с Россией и отдельно указал на значение Любмина, где расположена инфраструктура «Северного потока». Кроме того, политик подверг критике премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлу Швезиг и Социал-демократическую партию Германии за их позицию по вопросу газопровода.

Ранее сообщалось, что жители Германии могут столкнуться с дополнительными многомиллиардными расходами на энергоносители.