Атака на Ленинградскую область в ночь на 27 ноября не осталась без ответа. Как сообщил губернатор региона, над областью сбили 45 беспилотников самолетного типа — из-за угрозы с Ладожского моста работали мобильные огневые группы, движение временно перекрывали. В Петербурге пострадала женщина. Всего же, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 318 украинских БПЛА.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, откуда десятки дронов могли лететь на Ленобласть.

«С кораблей, рыболовецких шхун в Финском заливе все это может быть организовано», — отметил эксперт, не исключив, что БПЛА могли проходить и через страны Прибалтики.

При этом Попов убежден: без помощи объединенного Запада не обходится.

«США могут предоставлять информацию, правда, не напрямую, а опосредованно через ту же Румынию или Польшу, англичан и немцев. Страны Запада имеют возможность информировать, предоставлять необходимое навигационное обеспечение, сопоставлять метеорологические условия и другие нюансы, чтобы пытаться преодолевать нашу систему ПВО», — добавил генерал.

Ответ России, по словам Попова, — это плановая работа по военным объектам ВСУ.

«Как только появляются разведданные о том, что где-то сосредотачиваются войсковые компоненты резерва ВСУ, ведется подготовка к контрудару, где-то производственные мощности продолжают или начинают работать, создавая, ремонтируя боевую технику или собирая беспилотники, или завезли вооружение НАТО, по этим точкам сразу наносятся удары», — подчеркнул он.

Целями также становятся объекты энергетики, логистика, мосты и другие объекты, связанные с ВСУ.

Сводка Минобороны РФ подтверждает: в результате ночных ударов были повреждены промышленное предприятие «Термопласт» в Хмельницкой области (производство ударных БПЛА), завод «МПКА-Украина» в Запорожье, электроподстанции 330 кВ в Кривом Роге и Житомире, логистический центр в Белой Церкви, объект транспортной инфраструктуры в Запорожье, четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской области, а также сухогруз в Черном море юго-западнее Одессы, доставлявший военные грузы. Так Россия отвечает на террористические атаки по своим регионам — планово и по военной инфраструктуре противника.