В Киевской области в ходе российских ударов могла быть уничтожена живая сила ВСУ, которую готовили для отправки в зону боевых действий. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее военные паблики сообщили о налете «Гераней» на объекты, обеспечивающие функционирование ВСУ, в населенных пунктах, которые расположены вблизи Киевского водохранилища. Взрывы, в частности, прогремели в Лютеже и Новых Петровцах.

«Живая сила противника может везде сейчас дислоцироваться. Сейчас Украина — это огромнейший лагерь, похожий на цыганский табор, происходит постоянное перемещение», — отметил Матвийчук.

Располагаются пункты временной дислокации, в том числе и рядом с Киевским водохранилищем, куда периодически наносятся удары.

«Вполне возможно, что боевиков потом оттуда перебрасывают в зону Одессы и Николаева, а также непосредственно в зону боевых действий. Поэтому удары российской армии пресекают попытки ротации или пополнения каких-то вражеских отрядов», — подытожил Матвийчук.

Напомним, Матвийчук сообщил, что в результате серии ударов российской армии в Киевской области были уничтожены склады с безэкипажными катерами, которые, в том числе могли быть использованы для атаки Крымского моста.

Ранее военный эксперт также отметил, что усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе и по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима».