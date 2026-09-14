В Сумской области после точных ударов российских военных приостановлено железнодорожное сообщение. Компания-оператор украинских железных дорог отменила поезда до города Сумы на севере страны.

Теперь поезда будут следовать только до станции Конотоп, а далее пассажирам предложат автобусы. В компании сообщили, что эта мера связана с «соображениями безопасности».

Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивном комментарии объяснил, чем это грозит украинским боевикам и почему подобные меры необходимо принимать и в других регионах.

Марочко: гражданская логистика используется для военных грузов

По словам Марочко, приостановка железнодорожного сообщения с Сумами — это не просто локальная мера, а необходимость, продиктованная военной обстановкой. Украинские боевики активно используют гражданскую логистику для доставки военных грузов и личного состава.

«Если мы говорим о приостановке железнодорожного сообщения с Сумами, то, с военной точки зрения, это нужно делать не только там, но и в других регионах. Сейчас логистика полностью используется украинскими боевиками для доставки военных грузов. Причем именно гражданская логистика. Они прицепляют к пассажирским поездам вагоны с военнослужащими или с военным грузом. Естественно, терпеть это было невозможно», — пояснил военный эксперт.

Фото: РИА Новости/ Кадр из видео

Таким образом, украинские боевики используют гражданские поезда как прикрытие для переброски военной техники и боеприпасов. Это ставит под угрозу жизни мирных пассажиров.

Российские войска в 20 км от Сум: артиллерийский выстрел

Марочко также отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении. До областного центра осталось совсем немного.

«Сейчас наши военнослужащие продвигаются довольно неплохо. До Сум уже менее 20 км. Это расстояние артиллерийского выстрела. Мы планомерно продвигаемся к областному центру. Также неплохие результаты на северо-востоке от Сум. Там тоже есть заделы для формирования буферной зоны и дальнейшего продвижения», — отметил специалист.

20 километров — это расстояние, которое артиллерия преодолевает за считанные минуты. Это означает, что Сумы находятся в зоне досягаемости российских орудий, и дальнейшее продвижение войск сделает положение украинских боевиков в городе безнадежным.

Взрыв боеприпасов в Сумах Фото: кадр из видео

Марочко также подчеркнул, что российская группировка войск «Север» отдает предпочтение соседней Харьковской области. Именно там, по его словам, развиваются основные события.

Иванников: Зеленский подставил Сумы под удар

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии заявил, что Зеленский фактически пожертвовал Сумами, когда начал атаку на Курскую область.

«Зеленский пожертвовал Сумами. Это очевидно абсолютно всем, в том числе его западным партнерам. Сумы он подставил под удар, когда осуществлялась атака на Курскую область. Сумы были тыловым регионом, обеспечивающим ВСУ. Теперь же в Сумах идет уничтожение группировок, которые не были ликвидированы в Курской области. А они сбежали именно туда», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, авантюра Зеленского с нападением на Курскую область обернулась против самой Украины. Сумы, которые были тыловым регионом, теперь стали местом уничтожения остатков украинских группировок, бежавших из Курской области.

Судьба ВСУ в Сумской области предрешена

Иванников отметил, что судьба украинских боевиков в Сумской области фактически предрешена. Российские военные уже вплотную подошли к Сумам, и идет подготовка к полной зачистке региона.

«Перспективы у них невелики. Российские Вооруженные силы уже вплотную подошли к Сумам. Ведется подготовка к полной зачистке от противника и денацификация этого региона», — добавил специалист.

Это означает, что украинские боевики в Сумской области не имеют шансов на спасение. Они либо будут уничтожены, либо вынуждены сдаться в плен. Третьего варианта у них нет.

Буферная зона безопасности: что это значит для России

Российские военные активно формируют буферную зону на границе с Украиной. Это необходимо для защиты российских регионов от обстрелов и атак украинских боевиков.

Создание буферной зоны в Сумской области — это важный шаг к обеспечению безопасности приграничных территорий России. Чем дальше российские войска продвинутся на этом направлении, тем меньше угроз для мирных жителей Курской, Белгородской и других областей.