Стоматологи в Китае впервые в истории исправили прикус панде

В Китае впервые применили ортодонтическую методику для коррекции прикуса у панды, сообщило агентство «Синьхуа».

Процедура была проведена для самца по кличке Бэйся, который родился в 2022 году. Вскоре после появления на свет панда получила травму челюсти. Специалисты опасались, что из‑за этого животному будет крайне сложно жевать бамбук, а значит, возникнет угроза жизни.

Врачи успешно устранили асимметрию нижней челюсти, использовав подход, который обычно применяют в лечении людей. Как подчёркивает агентство, это первый случай подобной операции для представителей этого редкого вида. В результате лечения функции прикуса и жевания у Бэйся восстановились до нормального состояния.

Ранее сообщалось, что в китайском зоопарке собак породы чау-чау выкрасили под панд для привлечения туристов.