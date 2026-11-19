Железнодорожное движение по Крымскому мосту временно остановлено после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Ведомство сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас эксперты проводят осмотр железнодорожной инфраструктуры и оценивают масштаб повреждений. О том, когда движение будет восстановлено, пока не сообщается.

Украинские формирования совершили очередную атаку на Крымский мост 19 ноября, в результате чего движение транспорта по нему было приостановлено.