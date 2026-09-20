Член избиркома погиб при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области

В результате атаки беспилотника на автобус в Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее данным, одной из погибших оказалась член избирательной комиссии Ольга Зимьяненко. Она входила в состав участковой избирательной комиссии №220 Нижнесерогозского района Херсонской области. Во время текущей избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы Зимьяненко также участвовала в работе проекта «ИнформУИК» в качестве обходчика и проводила и принимала участие в досрочном голосовании на территории района.

Ранее стало известно, что председатель участковой избирательной комиссии (УИК) №394 Елена Астанина погибла в результате атаки БПЛА украинских формирований в Запорожской области.