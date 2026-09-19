Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
540

Спецпосланник Трампа Гренелл заявил о смерти американской журналистики

Chris Kleponis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил о смерти американской журналистики.

«Проблема в том, что журналистика мертва. Американцы воспринимают СМИ как бизнес. Они (СМИ — прим. ред.) больше не являются честными и беспристрастными», — написал Ричард Гренелл в соцсети.

Так он прокомментировал данные о том, что Дональд Трамп запретил ряду журналистов доступ в Белый дом.

Накануне, 18 сентября, Дональд Трамп обвинил ряд СМИ в создании фейковых новостей и заявил, что их представителям теперь запрещен доступ в Белый дом. По его словам, средства массовой информации не должны постоянно писать или сообщать выдумки и ложь, освещая деятельность президента США, его администрации или самих Соединенных Штатов Америки.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществожурналистикаРичард ГренеллСША
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть