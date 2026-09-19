Спецпосланник Трампа Гренелл заявил о смерти американской журналистики

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил о смерти американской журналистики.

«Проблема в том, что журналистика мертва. Американцы воспринимают СМИ как бизнес. Они (СМИ — прим. ред.) больше не являются честными и беспристрастными», — написал Ричард Гренелл в соцсети.

Так он прокомментировал данные о том, что Дональд Трамп запретил ряду журналистов доступ в Белый дом.

Накануне, 18 сентября, Дональд Трамп обвинил ряд СМИ в создании фейковых новостей и заявил, что их представителям теперь запрещен доступ в Белый дом. По его словам, средства массовой информации не должны постоянно писать или сообщать выдумки и ложь, освещая деятельность президента США, его администрации или самих Соединенных Штатов Америки.