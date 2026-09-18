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Трамп обвинил ряд СМИ в создании фейков и запретил им доступ в Белый дом

Сергей Булкин / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил ряд СМИ в создании фейковых новостей о его администрации и заявил, что их представителям теперь запрещен доступ в Белый дом.

По словам Дональда Трампа, доступ в Белый дом закрыт представителям телеканалов CNN и MSNOW (MSNBC), а также издания Politico. Он предупредил, что соответствующая мера также может коснуться других СМИ.

«СМИ не должны иметь права постоянно писать или сообщать выдумки и ложь, освещая деятельность президента США, администрации Трампа или самих Соединенных Штатов Америки», — добавил американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиокорпорации «Би-би-си», обвинив ее в искажении его высказываний в программе Panorama.
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