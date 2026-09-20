Сотрудника канала «Интер» мобилизовали прямо у телестудии в Киеве

Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали работника украинского телеканала «Интер» возле телестудии в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
На распространившемся в украинских социальных сетях кадрах видно, как полицейские и представители ТЦК заталкивают мужчину в автобус, а другого человека кладут на землю.
Киевский городской ТЦК подтвердил информацию. Там заявили, что задержанный мужчина находился в розыске, поэтому его задержание было законным.
Телеканал «Интер» ситуацию не прокомментировал.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что сотрудники ТЦК при помощи работников коммунальных служб проникают в частное жильё и мобилизуют мужчин.