Сотрудника канала «Интер» мобилизовали прямо у телестудии в Киеве

Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали работника украинского телеканала «Интер» возле телестудии в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

На распространившемся в украинских социальных сетях кадрах видно, как полицейские и представители ТЦК заталкивают мужчину в автобус, а другого человека кладут на землю.

Киевский городской ТЦК подтвердил информацию. Там заявили, что задержанный мужчина находился в розыске, поэтому его задержание было законным.

Телеканал «Интер» ситуацию не прокомментировал.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что сотрудники ТЦК при помощи работников коммунальных служб проникают в частное жильё и мобилизуют мужчин.