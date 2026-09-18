Жители Одессы заблокировали выезд микроавтобусов ТЦК

Жители Одессы заблокировали выезд двух микроавтобусов территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), чтобы помешать сотрудникам увезти мобилизованного. Об этом сообщает издание «Страна».

По данным издания, сотрудники ТЦК заехали на охраняемую территорию, после чего местные жители опустили шлагбаум и перекрыли выезд. Военные начали возмущаться и угрожать мужчинам мобилизацией. «Страна» также опубликовала кадры завязавшейся потасовки.

В итоге сотрудники ТЦК самостоятельно подняли шлагбаум и уехали. Возмущенные жители провожали их криками и оскорблениями.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти принимают меры для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются кадры конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, а также сообщения о принудительной мобилизации в разных городах.