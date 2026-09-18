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Ганчев: сотрудники ТЦК используют сантехников для проникновения в дома

РИА Новости / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) при помощи работников коммунальных служб проникают в частное жильё для мобилизации людей. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Людей, по имеющимся данным, вытаскивают из домов с применением силы и запугивания. Для проникновения в жилища пытаются использовать сотрудников горгаза и водоканала», — заявляет Ганчев.

По словам Ганчева, подобные инциденты происходят на территории Харьковщины, подконтрольной Украине. При этом украинские правоохранители не реагируют на происходящее, несмотря на наличие доказательств, добавил Ганчев.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области сотрудники ТЦК задержали протоиерея Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Микитенко.
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