Ганчев: сотрудники ТЦК используют сантехников для проникновения в дома

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) при помощи работников коммунальных служб проникают в частное жильё для мобилизации людей. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.



«Людей, по имеющимся данным, вытаскивают из домов с применением силы и запугивания. Для проникновения в жилища пытаются использовать сотрудников горгаза и водоканала», — заявляет Ганчев.



По словам Ганчева, подобные инциденты происходят на территории Харьковщины, подконтрольной Украине. При этом украинские правоохранители не реагируют на происходящее, несмотря на наличие доказательств, добавил Ганчев.



Ранее сообщалось, что в Кировоградской области сотрудники ТЦК задержали протоиерея Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Микитенко.