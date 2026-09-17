Бомба взорвалась возле здания ТЦК во Львовской области

В населенном пункте Николаев Львовской области прогремел взрыв вблизи здания территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили в областном военном комиссариате.

По предварительным данным, неизвестные забросили взрывное устройство со стороны улицы. В результате инцидента ранение получил военнослужащий.

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали стрелявшего в воздух человека с гранатой.