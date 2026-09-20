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В Китае предрекли Украине масштабные протесты из-за зверств ТЦК

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Риск возникновения масштабных протестных настроений на Украине на фоне деятельности ТЦК продолжает расти. Об этом пишет китайский портал Sohu, материал перевел aif.ru.

В опубликованной статье отмечается устойчивый рост числа граждан, уклоняющихся от мобилизации. По мнению авторов публикации, это провоцирует усиление напряженности в отношениях между гражданами и государственными структурами.

«По мере того как все больше граждан проявляют инициативу, уклоняясь от призыва, напряженность между населением и центральным правительством Украины нарастает», — подчеркивается в материале.

Обозреватели указали на увеличение числа противников принудительной мобилизации, а также тех, кто не согласен с текущим политическим курсом Киева. По их оценке, эти факторы создают дополнительные вызовы для Владимира Зеленского и делают перспективы развития страны все более неопределенными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ТЦК в будущем начнут отлавливать на улицах не только мужчин, но и женщин.
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